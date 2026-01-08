Deviza
őrségváltás
Apple
Google

Lenyomta a Google anyavállalata az Apple-t, retteghet az Nvidia?

A mesterséges intelligencia az Alphabet legjobb barátja. A Google anyacége mutatta tavaly a legmeggyőzőbb teljesítményt a Magnificent Seven cégei közül.
Murányi Ernő
2026.01.08, 17:40
Frissítve: 2026.01.08, 17:50

Megelőzte az Alphabet az Apple-t, és piaci kapitalizációját tekintve immár a világ második legnagyobb tőzsdei vállalatává vált, amit főként annak köszönhet a Google anyavállalata, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának egyik első számú nyertese lett.

Google Opens Bay View Campus
Lenyomta az Apple-t a Google anyacége / Fotó: David Paul Morris

Lendületben a Google

Az Alphabet részvényei a szerdai 2,4 százalékos emelkedés után a csütörtöki amerikai tőzsdenyitást követően újabb 0,9 százalékkal erősödtek, és így a részvények összesített értéke 3927 milliárd dollárra nőtt.

Eközben az Apple papírjainak kurzusa mintegy 1,3 százalékkal, 3811 milliárd dollárra csökkent.

Ez az első alkalom 2019 óta, hogy az Alphabet  értékesebb, mint az Apple, az Nvidia azonban 4527 milliárd dolláros kapitalizációjával továbbra is szilárdan őrzi a glóbusz legértékesebb tőzsdei cége címet.

Ha azonban az Alphabet ralija tartja eddigi tempóját, akár az Nvidiára is veszélyes lehet. A Google anyacégének részvényei ugyanis az utóbbi időben valósággal szárnyaltak, 2025-ben például több mint 65 százalékkal emelkedtek, amivel a Magnificent Seven néven elhíresült részvények közül a legjobb teljesítményt nyújtották. 

A cég összértéke már csak 15 százalékkal marad el az Nvidiáétól.

Alphabet Overtakes Apple | The Google parent has rallied on AI optimism
Fotó: Bloomberg

A mesterséges intelligencia a Google legjobb barátja

Az Alphabetnek rendkívül jól jött a mesterségesintelligencia-hájp, hiszen a befektetők úgy vélik, számos kulcsfontosságú szempontból jól illeszkedik az AI-hoz.

A vállalat legújabb Gemini AI modellje is elragadtatott kritikákat kapott, amelyek jelentősen enyhítették az OpenAI és a többi mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat versenye miatt felmerült aggodalmakat.

Eközben pedig az óriásvállalat által fejlesztett tenzorfeldolgozó egység csipjeit (TPU) a jövőbeli potenciális bevételnövekedés motorjának tekintik.

A TPU nem más, mint egy meghatározott célra tervezett alkalmazásspecifikus integrált áramkör, amelynek célja a gépi tanulás támogatása a számítógépes rendszerekben. A TPU-k  első generációját egyébként éppen a Google fejlesztette ki és mutatta be 2016-ban. 

Ezek a TPU-k képezik az alapját minden gépi tanulást használó Google-szolgáltatásnak, beleértve a robotikát és a mesterséges intelligenciát is.

