CIG Pannónia Biztosító
Gránit Bank

Digitális fordulat az öngondoskodásban: a Gránit Bank új szövetsége mindent átrajzol

Az öngondoskodás és a digitalizáció új szintre léphet a hazai pénzügyi piacon: bank, biztosító és pénztár szorosabb együttműködésben kínál kényelmesebb megoldásokat az ügyfeleknek. A Gránit Bank a CIG Pannónia Biztosítóval és a Gondoskodás Pénztárakkal lépett partnerségre, hogy egy integrált, digitális ökoszisztémát építsen ki. Az új modell célja, hogy az egészséges életmód és a tudatos pénzügyi tervezés egyszerre váljon elérhetővé egyetlen platformon. A felek a megállapodástól mérhető növekedést és hosszú távú értékteremtést várnak.
Ballagó Dániel
2026.01.20, 18:30
Frissítve: 2026.01.20, 19:13

Új korszak kezdődik a hazai öngondoskodási piacon: stratégiai együttműködésre lépett a Gránit Bank és a Gondoskodás Pénztárak, miközben a CIG Pannónia Biztosító is bekapcsolódik az épülő digitális ökoszisztémába. A cél, hogy az egészség- és nyugdíjcélú megtakarítások kezelése egyszerűbbé, gyorsabbá és teljesen digitálissá váljon – fióki ügyintézés nélkül.

Gránit Bank, Budapest,,Hungary,-,July,31,,2025:,Granit,Bank,Logo,Or
A Gránit Bank biztosítóval és pénztárakkal épít digitális ökoszisztémát / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Lezárt korszak, új irány

A több mint 260 ezer tagot kiszolgáló Gondoskodás Pénztáraknál év elején zárult le egy több mint húszéves partnerség, amelyet sikeres átállás követett. Az új időszak nemcsak új arculatot, hanem átfogó digitalizációs programot is hoz: a pénztár célja, hogy az öngondoskodás valóban felhasználóbarát szolgáltatássá váljon.

Új mobilapp és MI-alapú megoldások

A fejlesztések egyik kulcseleme egy új pénztári mobilalkalmazás, amely várhatóan márciustól lesz elérhető. 

Az appban egy helyen kezelhetők az egészség- és nyugdíjpénztári megtakarítások, emellett szolgáltatáskereső segíti a pénztártagokat a lakóhelyükhöz közeli egészségügyi szolgáltatók megtalálásában.

Új nyugdíjkalkulátor is érkezik: a pénztár szerint már havi 10 ezer forintos befizetés is érdemi kiegészítést jelenthet a későbbi nyugdíjhoz.

Gránit Bank: digitális ökoszisztéma épül

A Gránit Bankkal kötött megállapodás kiemelt jelentőségű:

a bankcsoport ma már a pénztárak számlavezetését és vagyonkezelését is ellátja. A felek digitális csatornáikon kölcsönösen támogatják egymás termékeinek elérését, miközben a Gránit mobilappjában fokozatosan megjelenik az egészség-, majd a nyugdíjpénztári számlanyitás lehetősége is.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója szerint hosszú távon csak az értékteremtő megoldások működnek. A bank stratégiája ezt tükrözi: a közép-kelet-európai régió egyik leggyorsabban növekvő digitális bankjaként működik, mintegy 300 ezer számlával, miközben költséghatékonysága jóval meghaladja a szektor átlagát.

Biztosítói együttműködés és növekedési célok

A CIG Pannónia Biztosítóval tavaly ősszel indult együttműködés új dimenziót ad a bank–pénztár–biztosító modellnek. A felek célja, hogy digitális és adatvezérelt megoldásokkal bővítsék szolgáltatásaikat, miközben a szabályozási és adatvédelmi keretek maradéktalan betartása mellett érik el az ügyfeleket. Az együttműködés főbb elemei:

  • mesterséges intelligenciával támogatott biztosítási és öngondoskodási termékek fejlesztése,
  • szorosabb integráció a banki és pénztári digitális csatornákkal,
  • és mintegy 260 ezer potenciális ügyfél elérése a jogszabályi kereteken belül.

A partnerséghez kézzelfogható növekedési várakozások is társulnak. A felek az idei évre az alábbi bővüléssel számolnak:

  • körülbelül nyolcezer fős növekedés az egészségpénztári tagságban,
  • és mintegy négyezer új tag a nyugdíjpénztárban.

A stratégia középpontjában a digitális kényelem, az átlátható szolgáltatások és a hosszú távon fenntartható értékteremtés áll az öngondoskodás területén.

