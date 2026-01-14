Deviza
EUR/HUF385,51 -0,19% USD/HUF330,91 -0,26% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF412,88 -0,29% PLN/HUF91,52 -0,18% RON/HUF75,74 -0,17% CZK/HUF15,92 -0,13% EUR/HUF385,51 -0,19% USD/HUF330,91 -0,26% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF412,88 -0,29% PLN/HUF91,52 -0,18% RON/HUF75,74 -0,17% CZK/HUF15,92 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 664,32 +0,67% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 358 +3,22% OTP37 930 +0,03% RICHTER10 250 -0,39% OPUS551 +0,18% ANY7 940 +1,01% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,75% BUMIX10 408,69 +0,68% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 588,1 -0,07% BUX119 664,32 +0,67% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 358 +3,22% OTP37 930 +0,03% RICHTER10 250 -0,39% OPUS551 +0,18% ANY7 940 +1,01% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,75% BUMIX10 408,69 +0,68% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 588,1 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
részvény
tőzsde

A fegyvergyártók tapsikolnak, jobban nem is kezdődhetett volna az év, félelmetessé válik a világ

Idén is van potenciál a védelmi szektorban. A hadiipari rali kapóra jött a befektetőknek, akik keresik a lehetőséget, hogy diverzifikálják a mesterséges intelligenciára épített portfóliókat. Másképpen: veszik a fegyvergyártók részvényeit, mint a cukrot.
Faragó József
2026.01.14, 10:26
Frissítve: 2026.01.14, 10:35

Fokozódó geopolitikai feszültségek szolgáltatnak hátszelet az ázsiai védelmi vállalatoknak és repülőgépgyártóknak. A befektetők egyre optimistábbak az ágazat növekedési potenciáljával kapcsolatban. A japán Nikkei ma reggel is ennek köszönhetően pattant. Ugyanakkor az európai hadiipar reprezentánsa, a Rheinmetall ma enyhe mínuszba csúszott, bár az idei teljesítménye – eddig – 20 százalékos emelkedés. Két hét alatt ez nem rossz, ha nem a fegyvercső rossz oldalán vagyunk. 

hadiipar
Ázsiai cégeket futtat fel a hadiipari rali / Fotó: AFP

Szárnyalnak az ázsiai hadiipari részvények

Geopolitikai viharral indult az idei esztendő: az Egyesült Államok csapást mért Venezuelára, majd Grönland elfoglalásával fenyegetőzött, ami feszültté tette a kapcsolatokat a NATO-szövetségesekkel. 

A héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki azokra az országokra, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Iránnal: a lépés Kínát is fenyegeti.  

Közben Japán vitában áll Kínával a Tajvannal kapcsolatos megjegyzések miatt, ami arra késztette Pekinget, hogy arra kérje állampolgárait: tartózkodjanak a Japánba való utazástól. Emellett Peking korlátozta a kettős felhasználású termékek exportját Japánba.
A geopolitikai kockázatok, valamint a védelmi kiadások globális növekedése 

begyújtotta a védelmi részvények rakétáját.

Ráadásul a háborús készülődés kapóra jött a befektetőknek, akik keresik a lehetőséget, hogy diverzifikálják a mesterséges intelligenciára épített portfóliókat. 

 

Évtizede emelkednek a katonai kiadások

A tokiói piac további lendületet kapott az előrehozott választásról szóló bejelentés után. Takaicsi Szanae miniszterelnök célja, hogy kihasználja mostani magas támogatottságát, s helyreállítsa a kormányzó Liberális Demokrata Párt alsóházi többségét. Nem mellékes, hogy 

japán rekordköltségvetést hagyott jóvá az áprilisban kezdődő pénzügyi évre. 

Ennek egyik kulcseleme a védelmi kiadások növelése. 

Kína Ázsia legnagyobb katonai célú felhalmozását valósítja meg, de Tajvan is különösen sokat költ a sziget védelmi képességeire.  Európa és az Egyesült Államok szintén fokozza védelmi kiadásait. 
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint 

a globális katonai kiadások egy teljes évtizede minden évben növekednek, 

s a teljes összeg 2024-ben elérte a 2700 milliárd dollárt. A kiadások 37 százalékkal ugrottak meg 2015 és 2024 között. Az ENSZ becslései szerint a globális katonai kiadások 2035-re elérhetik a 4700–6600 milliárd dollárt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu