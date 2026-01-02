Deviza
A csodájára jár a világ a leggazdagabb magyar cégének: eszeveszett tempóban gazdagodik, aki vele üzletel – nem a véletlen műve

Rávert a mércére az ikonikus vállalat. Péterffy Tamás Interactive Brokers Group nevű cége gyorsvonati sebességgel teszi gazdaggá az ügyfeleit.
Murányi Ernő
2026.01.02, 18:43
Frissítve: 2026.01.02, 18:52

Az Interactive Brokers Group részvényei pénteken 2,2 százalékkal emelkedtek, miután az automatizált kereskedést folytató globális elektronikus brókercég bejelentette, hogy ügyfelei árfolyamnyeresége 2025-ben felülmúlta az S&P 500 index növekedését.

Interactive FRANCE-FINANCE-STOCKS-NYSE EURONEXT-WFE
Péterffy Tamás, az Interactive Brokers alapítója / Fotó: AFP

A vállalat arról számolt be, hogy egyéni ügyfelei átlagosan 19,20 százalékos hozamot értek el 2025-ben, ami meghaladta az S&P 500 17,9 százalékos hozamát. 

Még lenyűgözőbb, hogy az Interactive Brokers fedezeti alapjába befektetők átlagosan 28,91 százalékos hozamot értek el, ami már 11 százalékponttal szárnyalta túl a referenciaindexet (benchmark).

A cég szerint a felülteljesítés nem a véletlen műve, hiszen számos eszközzel, lehetőséggel segítik ügyfeleiket befektetési hozamuk növelésében.

Így például több mint 160 piachoz biztosítanak hozzáférést világszerte, illetve az átlagnál alacsonyabban tartják a kereskedési és finanszírozási költségeket is.

A befektetési hozamokat nem csak a megfelelő kereskedés kiválasztása határozza meg. Befolyásolják őket a fizetett költségek, továbbá hogy az eladási ár mekkora hányada marad a befektetőknél, valamint, hogy összességében mennyire hatékony a tőke fialtatása

– hangsúlyozta Thomas Peterffy, azaz Péterffy Tamás, az Interactive Brokers alapítója és elnöke.

A vállalat közleménye továbbá kiemelte, hogy a még be nem fektetett pénzeszközökre maximum 3,14 százalékos dollárkamatot fizetnek, miközben a tőkeáttételt akár már 4,14 százalékos ráta mellett biztosítják. Utóbbi mintegy 55 százalékkal alacsonyabb az iparági átlagnál.

Az Interactive Brokerst a Nasdaqon jegyzik és az S&P 500 tőzsdeindex kosarában is helyet kapott. A vállalat jelenleg több mint négymillió ügyfelet szolgál ki globálisan, több mint 750 milliárd dollárnyi ügyfélvagyonnal.

Az Interactive Brokers egyébként 112 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával momentán a világ 184-ik legértékesebb cége. A hazánkat 1965-ben, húszéves korában elhagyó Péterffy Tamás vagyonát pedig nagyjából 80 milliárd dollárra becsülik, amivel mind a Forbes, mind a Bloomberg listáján a leggazdagabb 30 milliárdos közé került.  

 

