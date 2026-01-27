Nagyot pattant a pesti parkett kiberbiztonsági ígérete

Kedd délelőtt a ViVeTech vezette a BÉT-nyertesek listáját közel 9 százalékos felpattanással. Akár legyinthetnénk is a kiberbiztonsági kispapír alig 15 ezer forintos kötését látva, ám a hónapok óta 270 és 320 forint között oldalazó, éles kanyarokkal oszcilláló árfolyammozgás akár egy rali előszele is lehet. Amit már jó ideje várnak a fórumozó kisbefektetők.

Ígéretes befektetés a kiberbiztonság / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nagy lehetőségeket ígér a kiberbiztonság

Korábban csak a nagyvállalatok és a közintézmények foglalkoztak az IT-védelemmel, de ma már a kisebb cégek és a magánemberek is elengedhetetlennek tartják

– értékelte az elmúlt évek változásait Márton Miklós, a ViVeTech vezérigazgatója a Kávészünetben.

A 2011-ben alapított, magyar tulajdonú ViVeTech Nyrt. IT-biztonsági megoldásaival többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók – így például az egészségügy, a közlekedés, a közszolgáltatások és a közigazgatás területén működő ügyfelei – kibertámadások elleni védekezését segíti.

A ViVeTech részvényét 2022. május 31-én vezették be a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacára, a társaság nyilvános tulajdonban lévő részvényeinek aránya, azaz a közkézhányada 18,78 százalék.

Tavaly szeptemberben tette közzé a társaság az első féléves jelentését: az 542,2 millió forintos árbevétel 27 százalékkal maradt el a bázisidőszak 742,4 millió forintos nettó árbevételétől. Amit a menedzsment szezonális hatásokkal magyarázott.