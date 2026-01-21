Peking a nevető harmadik: kilőttek a kínai részvények, miközben a globális tőzsdék lefordultak

Kínában a befektetők szerdán sokkal inkább a pekingi kormány által a technológiai önellátás elérése érdekében hozott intézkedésekre figyeltek, mint a globális piacok visszaesésére, így aztán az optimizmus felülkerekedett a növekvő geopolitikai bizonytalanságokkal kapcsolatos aggodalmakon, a kínai részvények pedig raliztak.

Kilőttek a kínai részvények / Fotó: NurPhoto via AFP

Kínai optimizmus

A Nasdaqhoz hasonló profilú STAR 50 index 3,5 százalékkal lőtt ki, s meg sem állt októberi csúcsáig, de a szélesebb merítésű CSI 300 index is enyhe emelkedéssel zárta a napot.

Ezzel szemben a többi ázsiai részvényindex átlagosan 0,8 százalékkal esett, miután az amerikai S&P 500 október óta a legnagyobb veszteséget szenvedte el kedden.

A Wall Street ugyanis hétfőn a Martin Luther King-napra tekintettel nem nyitott ki, ezért kedden reagáltak az árfolyamok a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett legújabb vámra, melyet 8 európai országra vetne ki.

A világ második legnagyobb tőzsdéjének kiemelkedő teljesítményét a pekingi kormány ígérete ösztönözte, amely szerint

felgyorsítják a hazai mesterséges intelligencia fejlesztését és mindent bevetnek a technológiai áttörések érdekében, hogy az amerikai, illetve nyugati szankciók ne lassíthassák a szegmens fejlődését.

A kínai piacok amúgy tavaly is meglepően ellenállóak voltak, mivel az erős export, valamint a fejlett termékek gyártásának és az új technológiáknak a támogatása enyhítette a vámfeszültségek okozta hatást. A Star Index 57 százalékkal nőtt egy év alatt.

A csipgyártók az élen

Szerdán a legmarkánsabban a csipgyártók részvényei erősödtek, a Loongson Technology 20 százalékkal, a Hygon Information Technology pedig 13 százalékkal került feljebb, egyszersmind mindkét részvény új történelmi csúcsra is futott.

A csipgyártók részvényeinek mai erős teljesítménye széles körűnek tűnik, és nem csak a memóriaárak emelkedésének köszönhető

– mondta Steven Tseng, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője.

„Gyanítom, hogy a rali összefüggésben állhat a kínai csipellátási lánc önellátó jellegének erősítésével”