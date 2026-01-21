Deviza
Peking a nevető harmadik: kilőttek a kínai részvények, miközben a globális tőzsdék lefordultak

Óriási lendülettel erősödtek szerdán a technológiai részvények Sanghajban. A kínai részvénypiac dacol a globális eladási hullámmal.
Murányi Ernő
2026.01.21, 12:40
Frissítve: 2026.01.21, 12:58

Kínában a befektetők szerdán sokkal inkább a pekingi kormány által a technológiai önellátás elérése érdekében hozott intézkedésekre figyeltek, mint a globális piacok visszaesésére, így aztán az optimizmus felülkerekedett a növekvő geopolitikai bizonytalanságokkal kapcsolatos aggodalmakon, a kínai részvények pedig raliztak. 

Illustration Chinese A-shares Soar kínai
Kilőttek a kínai részvények / Fotó: NurPhoto via AFP

Kínai optimizmus

A Nasdaqhoz hasonló profilú STAR 50 index 3,5 százalékkal lőtt ki, s meg sem állt októberi csúcsáig, de a szélesebb merítésű CSI 300 index is enyhe emelkedéssel zárta a napot. 
Ezzel szemben a többi ázsiai részvényindex átlagosan 0,8 százalékkal esett, miután az amerikai S&P 500 október óta a legnagyobb veszteséget szenvedte el kedden. 

A Wall Street ugyanis hétfőn a Martin Luther King-napra tekintettel nem nyitott ki, ezért kedden reagáltak az árfolyamok a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett legújabb vámra, melyet 8 európai országra vetne ki.

A világ második legnagyobb tőzsdéjének kiemelkedő teljesítményét a pekingi kormány ígérete ösztönözte, amely szerint 

felgyorsítják a hazai mesterséges intelligencia fejlesztését és mindent bevetnek a technológiai áttörések érdekében, hogy az amerikai, illetve nyugati szankciók ne lassíthassák a szegmens fejlődését. 

A kínai piacok amúgy tavaly is meglepően ellenállóak voltak, mivel az erős export, valamint a fejlett termékek gyártásának és az új technológiáknak a támogatása enyhítette a vámfeszültségek okozta hatást. A Star Index 57 százalékkal nőtt egy év alatt.

A csipgyártók az élen

Szerdán a legmarkánsabban a csipgyártók részvényei erősödtek, a Loongson Technology 20 százalékkal, a Hygon Information Technology pedig 13 százalékkal került feljebb, egyszersmind mindkét részvény új történelmi csúcsra is futott. 

A csipgyártók részvényeinek mai erős teljesítménye széles körűnek tűnik, és nem csak a memóriaárak emelkedésének köszönhető

– mondta Steven Tseng, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője. 

„Gyanítom, hogy a rali összefüggésben állhat a kínai csipellátási lánc önellátó jellegének erősítésével”

– tette hozzá.

Újabb rekordot ért el szerdán a kínai ETF-ek forgalma is, különösen kiemelkedő volt a kis kapitalizációjú CSI 1000 indexet követő ETF-ek aktivitása, amit az alapul szolgáló index 0,8 százalékos emelkedése is hajtott. 

A szabályozó hatóság valójában már visszafogná a tőkepiacok lendületét, nemrég szigorították például tőkeáttételes kereskedés fedezeti szabályait.

A részvények továbbra is emelkedni fognak az egyéb belföldi befektetési eszközök hiányában

– emelte ki Csen Si, a Shanghai Jade Stone Investment menedzsere.

 „Úgy gondolom, hogy ebben az évben bőven látunk még olyan napokat, mint a mai, amikor Kína az eszközallokációs igények miatt globálisan kiemelkedő teljesítményt nyújt.”

