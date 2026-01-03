Deviza
Szédületes hozamokat csinált, aki ide tette a pénzét 2025-ben - a kilátások az idén is nagyon erősek

Ki beszél már a pesti parkettet is letaroló áprilisi vámviharról. Nemcsak magukhoz tértek a kispapírok, de némelyik szépen ralizott az elmúlt hónapokban. Osztalékvárakozások, háborús spekulációk, újjáépítési remények és felvásárlási sztorik mozgatták a kurzusokat.
Faragó József
2026.01.03, 13:20

Hamar helyrebillent a részvénypiac a Donald Trump amerikai elnök áprilisi vámvihara után, mely a pesti parkettet is letarolta. Azért a kispapírok piacán ezt követően sem volt hiány izgalmakban. Osztalékvárakozások, háborús spekulációk, béketervek és újjáépítési remények, felvásárlások és kormányzati programok mozgatták a kurzusokat.   

kispapír
Izgalmas a kispapírok piaca / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hadiipari reprezentáns lett a szunnyadó kispapírból

Szeptemberben ívelt fel az addig 1 500 forint környékén szunnyadó Rába árfolyama, arra a hírre, hogy  a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Október végén, 4 ezer forint feletti szinteken szakadt a kurzus, miután bezárult a nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta azt el. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Mégis hamar visszakapaszkodott a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy 

a pesti parketten jelenleg a Rába az egyik kézenfekvő lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Egyrészt, az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális gyártóhellyé fejlesztheti. Ezért az árazásban még bőven lehet potenciál. Másfelől, amióta napvilágot látott, hogy a 4iG ajánlata, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. 

A részvény mostanában az európai védelmi szektorral mozog együtt. Szoros összefüggésben az ukrajnai háború lezárására vonatkozó spekulációkkal. 

A háborús félelmek felemelik, a béketervek lenyomják a kurzust. 

RABA részvény
RABA részvény2025.12.30.
Utolsó ár: 2 990 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Fókuszban az ukrajnai újjáépítés: Épduferr, Masterplast, DM-Ker

Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelent. Addig azok a papírok, amelyeket az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajt, új életre kelnek a béketervek nyomán. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. 

 A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start Program rajtja.

Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. 

EPDUFERR részvény
EPDUFERR részvény2025.12.30.
Utolsó ár: 19,2 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Míg a Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített ki a háború sújtotta országban. A vállalat 

több termékben piacvezető Ukrajnában,

 és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője. Ezért egy tartós fegyverszünet esetén a Masterplast jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában. A Masterplast árfolyamát erősen támasztják az Ukrajna újjáépítésére vonatkozó uniós tervek. 

MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény2025.12.30.
Utolsó ár: 2 660 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Csipkerózsika nemcsak osztalékot kínál, menedéket is nyújt

Úgy tartja a parketthagyomány, hogy a Zwack alvó papír: a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik, 

türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra. 

Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom is ritkán jellemző ezen a piacon. Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek. 

Újabban vannak fura dolgai a részvénynek, mely tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is meghaladta a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.

Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt. 

Szeptemberben 

a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,

mivel októbertől visszakerült az indexkosárba a részvény.

Egy ideje azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy

az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai is támaszthatták a kurzust. 

Lassan a következő osztalékra vonatkozó várakozások adhatnak újabb lendületet a papírnak.

ZWACK részvény
ZWACK részvény2025.12.30.
Utolsó ár: 34 400 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

