Pattant az Épduferr, spekuláció állhat a háttérben
Bő 3 százalékot pattant csütörtök reggel az Épduferr. A dunaújvárosi építőipari kispapír befektetői fórumán azonnal megindult a spekuláció, hogy vajon az eladók vagy a vevők követtek el hibát. Annyi bizonyos, hogy a mesterséges intelligencia most a vevőket támogatja, amennyiben kitörés előtti helyzetként értékeli a technikai képet.
Szűk sávban keresi az irányt a kispapír
Az árfolyam grafikonra pillantva, azt látjuk, hogy tavaly nyáron 5 forint alatt jegyezték a részvényt. Július közepén meglódult a jegyzés, és augusztus végére 23 forintig emelkedett a kurzus. Egy kisebb szeptemberi korrekciót követően azonban hosszú hónapok óta oldalaz a kispapír.
Valóban szűk sávba szorult a jegyzés.
Előbb 17 és 22 forint között mozgott az árfolyam, majd 18 és 21 között. Ami jellemzően kitörést vetít előre. Az irány, persze, mindig kérdéses.
Mindenesetre a december közepén bejelentett Zánka Villapark-építkezés várhatóan nettó 5 milliárdos bevétele masszívan támasztja a kurzust, s inkább a felfelé irányuló kitörésre adhat okot.
Ha kitör a béke, jöhet az ukrajnai újjáépítés
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a hazai építőipar kilátásait jelentősen javítja az orosz–ukrán béke reménye. Az elmúlt hónapokban ukrajnai újjáépítési spekuláció bontakozott ki az amerikai béketervek nyomán. Már tavaly nyáron is az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában.
- Meglódult a DM-Ker,
- ralizott a Masterplast,
- megindult az Épduferr.
Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja.
Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Ahogy Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke a VG-nek adott interjúban fogalmazott:
Nem látjuk a háború végét, rövid távon ezzel nem tudunk tervezni. De azt mondhatom, hogy erre is készen állunk, megfelelő referenciáink vannak, s ha megindulna egy újjáépítési program a szomszédban, az Épduferr is bekapcsolódna.