Landolhatott a befektetők gépe, a hideg levegő az egekbe emelte a Deltát – újabb spekulatív rali a kispapírnál?

Közel 170 milliós forgalommal, bő 15 százalékot ment a Delta. A kispapír 51 forintról 60 forintig ralizott. Ráadásul a technikai kép alapján bőven lehet tere a szárnyalásnak. Mindenesetre ezen a piacon is érdemes becsatolni az öveket.

Izgalmas az évkezdet a kispapírok piacán / Fotó: Delta Csoport

Téli álomból ébredt a piac

Nem ritka a Delta piacán a spekulatív rali. Az elmúlt egy évben hat olyan meredek felhúzás volt, amikor gyakorlatilag függőlegesen emelkedett a jegyzés. Legutóbb november végén, amikor ehhez hírt is lehetett illeszteni. Akkor a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

A kisbefektetői fórumon most is próbáltak fundamentumot bedobni: a karácsony előtt közzétett 16 milliárdos Térfigyelő kamerarendszerek – 2025 tendert. Nos, ha erre csak most reagált a piac, arra aligha kínálnak elegendő magyarázatot a karácsonyi ünnepek, bár elképzelhető:

csak most érkeztek haza melegebb égtájakról a befektetők, s gyorsan lekereskedték a tavaly év végi híreket.

Az is hozzátartozik a képhez, hogy decemberben 72 forintról csorgott le 50 forint közelébe a kurzus, elérve azt a szintet, ahonnan a novemberi rali indult, így nem annyira meglepő, hogy megjelentek a vásárlók.