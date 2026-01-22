Kihúzta a szőnyeget az építőipari kispapírok alól a geopolitika

Szerdán a DM-Ker majd 5 százalékot szánkázott, az Épduferr közel 4 százalékot csúszott, de a DunaHouse is lejjebb került bő 2 százalékkal. Darab ideig így, együtt vezették a BÉT-en a vesztesek listáját. Amire aligha ad magyarázatot a BUX háromnegyed százalékos korrekciója, vagy a blue chipek 1 százalék körüli kiárazódása. A kispapírok szektorszerű eladói hulláma mögött a geopolitikai feszültségek és a háborús aggodalmak húzódhatnak.

Ma is volt izgalom a kispapírok piacán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fókuszban az ukrajnai újjáépítés

Van néhány kispapír a pesti parketten, melyek akkor lódulnak meg, amikor javulnak az ukrajnai békekötés esélyei, míg a geopolitikai feszültségek és a háborús aggodalmak leverik az árfolyamukat. Már tavaly nyáron is az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult akkor pesti parkett építőipari szektorában.

A szektor kilátásait nagyban javítaná Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja.

Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés.