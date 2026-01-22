Deviza
Kihúzta a szőnyeget az építőipari kispapírok alól a geopolitika

A pesti parkettet sem kerüli el a geopolitikai feszültség. Ma lejtőre kerültek azok a kispapírok, amelyek az ukrajnai újjáépítésből profitálnának.
Faragó József
2026.01.22, 06:04

Szerdán a DM-Ker majd 5 százalékot szánkázott, az Épduferr közel 4 százalékot csúszott, de a DunaHouse is lejjebb került bő 2 százalékkal. Darab ideig így, együtt vezették a BÉT-en a vesztesek listáját. Amire aligha ad magyarázatot a BUX háromnegyed százalékos korrekciója, vagy a blue chipek 1 százalék körüli kiárazódása. A kispapírok szektorszerű eladói hulláma mögött a geopolitikai feszültségek és a háborús aggodalmak húzódhatnak.

kispapír
Ma is volt izgalom a kispapírok piacán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fókuszban az ukrajnai újjáépítés

Van néhány kispapír a pesti parketten, melyek akkor lódulnak meg, amikor javulnak az ukrajnai békekötés esélyei, míg a geopolitikai feszültségek és a háborús aggodalmak leverik az árfolyamukat. Már tavaly nyáron is az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult akkor pesti parkett építőipari szektorában. 

A szektor kilátásait nagyban javítaná Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja.

Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. 

Kilóg a sorból a Masterplast

A Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített ki a háború sújtotta országban. A vállalat 

több termékben piacvezető Ukrajnában,

és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője. Ezért egy tartós fegyverszünet esetén a Masterplast is jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában. 

Most kilóg a sorból a társaság. Amíg ugyanis a DM-Ker és az Épduferr egyértelműen lejtőre került, addig a Masterplast kurzusa egész nap a tegnapi záróár és az 1 százalékos emelkedés között libikókázott. 

Több hónapra visszatekintve, azt látjuk, hogy 

még az ősszel egészen szűk sávba szorult a Masterplast jegyzése.

Más szóval, akár emelkedik éppen, akár süllyed a kurzus, egyelőre nincs újabb trendszerű mozgás, a piac várakozó álláspontra helyezkedett. 

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a szűk sávba szorult kereskedés jellemzően meredek kitörésnek készíti elő a talajt.    

