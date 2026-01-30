Deviza
Rendkívüli

Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

befektetés
tőzsde
Delta Technologies

Félmilliárdos közbeszerzés hírére váltott magasságot a Delta

Fundamentális alapon pattant pénteken a Delta. Félmilliárdos közbeszerzést nyert a leánycég. Bár a kispapír piacán a spekulatív ralik sem ritkák. Az elmúlt egy évben hét meredek felhúzást láthattunk.
Faragó József
2026.01.30, 13:11
Frissítve: 2026.01.30, 13:13

Bő 3 százalékot pattant péntek reggel a Delta, miután leányvállalata, a Delta Systems elnyert egy közel félmilliárdos közbeszerzést. A spekulatív kispapír néha fundamentális háttér nélkül is szárnyal. A mostani szinteken technikai alapon is bármikor belevehetnek.

közbeszerzés
Félmilliárdos közbeszerzést nyert a leánycég / Fotó: Delta Csoport 

Félmilliárdos közbeszerzés

Pénteken piacnyitás előtt tette közzé a Delta Group, hogy 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. ajánlattevőként részt vett a Debreceni Egyetem által indított, 

DEK-1567 DE Műszaki Kar és Járműlabor épületeibe audiovizuális és közvetítő rendszer beszerzése

 tárgyú, uniós, nyílt közbeszerzési eljárásban. Az eljárás eredményeként a Delta Systemst, mint ajánlattevőt, nyertesként hirdették ki. 

A szerződés nettó értéke 483,841 millió forint. 

A Delta Systems a szerződés keretében a Debreceni Egyetem Műszaki Kar és a Járműlabor épületeibe hibrid oktatásra is alkalmas komplex oktatást segítő AV rendszert fog szállítani. Szerződéskötésre, a szerződési moratórium lejáratát követően, várhatóan február 9. után kerül sor. 

A részvény bő 3 százalékos felpattanással reagált a hírre. De 57 forintnál kifulladt az emelkedés, s az eladók 56 forint alá nyomták a kurzust.

Nem ritka a spekulatív rali 

A mostani felpattanásnak van fundamentális háttere, de a Delta piacán nem ritka a spekulatív rali. Az elmúlt egy évben hét olyan meredek felhúzás volt, amikor gyakorlatilag függőlegesen emelkedett a jegyzés. 

  • Legutóbb január elején, amikor hírt sem lehetett illeszteni. Ha csak azt nem, hogy karácsony előtt közzétették a 16 milliárdos Térfigyelő kamerarendszerek – 2025 tendert. Elég nagy volt a spét. De nem kizárt, hogy akkor érkeztek haza melegebb égtájakról a befektetők, s gyorsan lekereskedték a tavaly év végi híreket. 
  • Kimondottan fundamentális alapon november végén ralizott a részvény, amikor a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.  Akkor 72 forintig szúrt fel a kurzus.

Akár technikai alapon is belevehetnek a Deltába. Mert az elmúlt két hónapban 72 forintról csorgott le 50 forint közelébe a kurzus, elérve azt a szintet, ahonnan a novemberi rali indult, így nem annyira meglepő, hogy időnként megjelennek a vásárlók. 

A kisbefektetői fórumon inkább azon keseregnek, hogy jellemzően 

60 forint felett kifulladnak a ralik.

Prémiumra hajt a kispapír

Tavaly azzal is felhívta magára a társaság a figyelmet, hogy október elején kiesett a BUX kosarából, miután 

kétszeri felülvizsgálaton sem felelt meg a közkézhányad-kritériumnak.

Bár a forgalmi kritériumot teljesítette, nem tudott bennmaradni a húsz legnagyobb közkéz-kapitalizációjú társaság között. Ezért saját részvények eladásával növelte a közkézhányadot, hogy idővel újra teljesíthesse az indextagság második kritériumát. 

Nyáron frissítette stratégiáját a Delta. A társaság 2029-re 56,4 milliárd forint árbevételi és 7,1 milliárd forint EBITDA-célkitűzéssel számol, 12,6 százalékos EBITDA-marzs mellett. Ez

a terv 2024 és 2029 között átlagosan évi 12,5 százalékos árbevétel-növekedést jelent,

melynek nyomán megduplázódna a társaság árbevétele.

Mindezt magas hozzáadott értékű projektekkel és akvizíciókkal támogatott organikus növekedéssel kívánja elérni. 

További cél a BÉT Prémium kategóriájába kerülés.  
 

