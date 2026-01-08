Azonnali döntés: kivonul Magyarországról a pénzügyi szolgáltató, 24 órája maradt az ügyfeleknek – ezt kell most megtenniük
Hidegzuhanyként érte a magyar felhasználókat a Strike kriptocég csütörtök reggeli értesítése, ami szerint a népszerű Bitcoin-alkalmazás a megváltozott hazai szabályozói környezetre hivatkozva lényegében kivonul Magyarországról. A kereskedési funkciók 2026. január 9-től megszűnnek, az applikáció pedig kizárólag kiutalásra használható tárcaként marad elérhető – tájékoztatott a Revb.
A Jack Mallers nevével fémjelzett Strike a Lightning Networkre épülő, gyors és olcsó Bitcoin-tranzakcióival vált ismertté, sok magyar felhasználó számára ez jelentette az egyik legegyszerűbb belépési pontot a kriptovilágba. A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” üzenet azonban egyértelmű:
az új magyar szabályozások miatt a kereskedés nem támogatott, az euró- és Bitcoin-egyenlegek viszont bármikor kiutalhatók.
A döntés nem elszigetelt eset. Az elmúlt időszakban sorra hagyták el vagy korlátozták szolgáltatásaikat a kriptopiaci szereplők Magyarországon.
- A Revolut már korábban jelezte, hogy a magyar entitás alól kiveszi kriptós funkcióit,
- a CoinCash felfüggesztette működését,
- az eToro jelentős korlátozásokat vezetett be, míg
- a Kriptomat szintén a szabályozói nehézségekre hivatkozva távozott.
A közös nevező a hazai előírások szigorúsága és az SZTFH megfelelési követelményei, amelyek sok globális szolgáltató számára túl költségesnek vagy adminisztratív szempontból kockázatosnak bizonyultak.
Bár időközben megjelent az első magyar kripto-validátor, úgy tűnik, ez a nemzetközi szereplőknek vagy túl későn jött, vagy nem ellensúlyozza a magyar piac viszonylag kis méretét és a megfelelés terheit.
A felhasználóknak azonban nem kell pánikba esniük. A Strike lehetővé teszi az euró- és Bitcoin-egyenlegek kiutalását, azonban érdemes mielőbb lépni. A Bitcoin célszerűen saját, nem letétkezelő tárcába mozgatható, míg a fiat összegek visszautalhatók bankszámlára.
Miközben Európa nagy része mentén egységesíti a kriptoszabályozást, Magyarországon tovább szűkülnek a felhasználói lehetőségek.
A szabályozói szigorítások a fogyasztóvédelem zászlaja alatt szűkítik a felhasználók lehetőségeit és versenyhátrányba hozzák az országot.
Kérdés, hogy marad-e hosszabb távon nemzetközi kriptós alternatíva a hazai befektetők számára, vagy a piac fokozatosan kiszorul a globális vérkeringésből.
Egyre nagyobb figyelem irányulhat az olyan megoldásokra, mint a kripto-ETP-k. Ezek olyan tőzsdén jegyzett termékek, amelyek a kripto eszközök árfolyamát követik le, közvetlen kripto-vásárlás nélkül. Ebből a Bitcoin ETP és az Ethereum ETP amely könnyen hozzáférhető – magyarázta az oldal.
A Revolut után a CoinCash és az eToro is felfüggesztette magyarországi kriptoszolgáltatásait. A cég a szabályozás változásával indokolta a döntést. Több európai uniós és egy hazai szabályváltozás hat egyszerre a kriptopiacra. Az SZTFH közben fontos bejelentést tett a témában, engedélyt kapott az első validátor.