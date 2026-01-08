Deviza
Azonnali döntés: kivonul Magyarországról a pénzügyi szolgáltató, 24 órája maradt az ügyfeleknek – ezt kell most megtenniük

Újabb nemzetközi kriptoszereplő hagyja el Magyarországot, a Strike megszünteti kereskedési szolgáltatásait a hazai felhasználók számára a megváltozott szabályozói környezet miatt. Az elmúlt hónapokban a Revolut, a CoinCash és az eToro is korlátozta vagy felfüggesztette kriptós szolgáltatásait hazánkban. A szabályozói szigorítások a fogyasztóvédelem zászlója alatt szűkítik a felhasználók lehetőségeit és versenyhátrányba hozzák az országot.
Németh Anita
2026.01.08, 08:37
Frissítve: 2026.01.08, 08:56

Hidegzuhanyként érte a magyar felhasználókat a Strike kriptocég csütörtök reggeli értesítése, ami szerint a népszerű Bitcoin-alkalmazás a megváltozott hazai szabályozói környezetre hivatkozva lényegében kivonul Magyarországról. A kereskedési funkciók 2026. január 9-től megszűnnek, az applikáció pedig kizárólag kiutalásra használható tárcaként marad elérhető – tájékoztatott a Revb.

kripto kriptó Business,Man,Trader,Investor,Analyst,Using,Mobile,Phone,App,Analytics Az online pénzügyi tanácsadás veszélyei
 Kivonul Magyarországról a Strike kriptocég, 24 órája maradt az ügyfeleknek / Fotó: Ground Picture / shutterstock

A Jack Mallers nevével fémjelzett Strike a Lightning Networkre épülő, gyors és olcsó Bitcoin-tranzakcióival vált ismertté, sok magyar felhasználó számára ez jelentette az egyik legegyszerűbb belépési pontot a kriptovilágba. A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” üzenet azonban egyértelmű: 

az új magyar szabályozások miatt a kereskedés nem támogatott, az euró- és Bitcoin-egyenlegek viszont bármikor kiutalhatók.

A döntés nem elszigetelt eset. Az elmúlt időszakban sorra hagyták el vagy korlátozták szolgáltatásaikat a kriptopiaci szereplők Magyarországon. 

A közös nevező a hazai előírások szigorúsága és az SZTFH megfelelési követelményei, amelyek sok globális szolgáltató számára túl költségesnek vagy adminisztratív szempontból kockázatosnak bizonyultak.

Bár időközben megjelent az első magyar kripto-validátor, úgy tűnik, ez a nemzetközi szereplőknek vagy túl későn jött, vagy nem ellensúlyozza a magyar piac viszonylag kis méretét és a megfelelés terheit.

A felhasználóknak azonban nem kell pánikba esniük. A Strike lehetővé teszi az euró- és Bitcoin-egyenlegek kiutalását, azonban érdemes mielőbb lépni. A Bitcoin célszerűen saját, nem letétkezelő tárcába mozgatható, míg a fiat összegek visszautalhatók bankszámlára.

Miközben Európa nagy része mentén egységesíti a kriptoszabályozást, Magyarországon tovább szűkülnek a felhasználói lehetőségek. 

A szabályozói szigorítások a fogyasztóvédelem zászlaja alatt szűkítik a felhasználók lehetőségeit és versenyhátrányba hozzák az országot.

Kérdés, hogy marad-e hosszabb távon nemzetközi kriptós alternatíva a hazai befektetők számára, vagy a piac fokozatosan kiszorul a globális vérkeringésből. 

Egyre nagyobb figyelem irányulhat az olyan megoldásokra, mint a kripto-ETP-k. Ezek olyan tőzsdén jegyzett termékek, amelyek a kripto eszközök árfolyamát követik le, közvetlen kripto-vásárlás nélkül. Ebből a Bitcoin ETP és az Ethereum ETP amely könnyen hozzáférhető – magyarázta az oldal.

Vihar és bizonytalanság tarolta le a magyar kriptopiacot: ezt kell tudni a kialakult helyzetről – továbbra is kérdéses a Revolut és társai sorsa

A Revolut után a CoinCash és az eToro is felfüggesztette magyarországi kriptoszolgáltatásait. A cég a szabályozás változásával indokolta a döntést. Több európai uniós és egy hazai szabályváltozás hat egyszerre a kriptopiacra. Az SZTFH közben fontos bejelentést tett a témában, engedélyt kapott az első validátor.

