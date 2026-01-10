Véget érhet a bitcoin mélyrepülése? A válasz a Fed-elnöktől függhet
Felfokozott hangulatban kezdte az évet a kriptopiac, rekordot döntött a bitcoin, 126 ezer dolláron, az év végére azonban elfogyott az erő, és végül 5 százalékos mínuszban fejezte be 2025-öt, alulteljesítve az S&P 500 indexet, amely több mint 16 százalékkal emelkedett – írja a Yahoo Finance.
Nyilván egy bő hét alapján nem lehet mit mondani, de 2026 eddig jól alakult a kriptopiacon, ugyanis a BTC átlépte a 90 ezer dollárt. De mit hozhat a folytatás?
Érdemes felidézni, hogy
2022 óta először zárt mínuszos évet a bitcoin.
Ugyanakkor a 2022-es évvel nem érdemes összevetni 2025-öt, ugyanis négy éve 65 százalékos lejtmenetbe került a kriptodeviza. A tavalyi év mozgása mindössze arra világít rá, hogy a befektetők aggódnak a bitcoin magas értékeltsége miatt. A jó hír az, hogy akár egyetlen katalizátor is elég lehet a bitcoinrali elindításához.
Például egy új Fed-elnök kinevezése az év későbbi szakaszában, aki hajlik a kamatcsökkentésre lehet az, amire szükség van ahhoz, hogy a befektetők a közeljövőben optimistábban tekintsenek a bitcoinra . Végtére is Donald Trump elnök bitcoinpárti álláspontja és a kedvező kormányzati politikák voltak azok, amelyek hozzájárultak a kriptovaluta tavalyi rekordmagasságainak eléréséhez. A Fehér Ház tavaly bejelentette egy bitcointartalék létrehozását, ami nagybevásárlást jelent, így tehát az árfolyam emelkedését hozhatja el.
Vannak kockázatok is
Még ha idén a kriptoeszközök számára kedvező politikai fordulatok jöhetnek is, az általános gazdasági hangulattal kapcsolatban komoly aggodalmak vannak – ez nyomás alatt tarthatja a kockázatos eszközöket.
A bitcoin értékének tavaly év végi esése ismét világosan megmutatja, hogy egy kevéssé biztonságos eszközről beszélünk. Az arany árfolyama tovább emelkedett, tehát a befektetők továbbra is inkább az aranyban bíznak, mintsem a bitcoint tekintenék értékőrzőnek.
Így tehát, ha a gazdasági körülmények nem javulnak idén jelentősen, akkor a bitcoinrali is elmaradhat, még akkor is, ha a kormányok jóval elfogadóbbak a kriptoeszközökkel kapcsolatban, mint korábban.
Most akkor érdemes venni, vagy nem?
Öt év alatt a bitcoin értéke körülbelül 175 százalékkal emelkedett. De kiindulva a közel 2 ezermilliárd dolláros, elképesztő piaci kapitalizációból, a befektetőkben akár a túlértékeltség gondolata is felmerülhet. És miután a befektetők a lufi kipukkadásától is tarthatnak, akár nagyobb visszaesés is jöhet idén. Mindig vannak spekulatív kijelentések a bitcoin körül, például az, hogy akár egymillió dollár fölé is mehet az árfolyama, ám az ilyen kijelentésekre igen veszélyes hagyatkozni.
Tény, hogy a bitcoin a világ legnépszerűbb kriptoeszköze napjainkban, de nincs arra garancia, hogy ez mindig így is marad.
A bitcoin rengeteg kockázattal jár, különösen a magas értékelése miatt, és összességében kicsi az esélye az idei csúcsdöntésnek. Az évek alatt bejárt pályája lenyűgöző, ám sokan megégették magukat az eszköz volatilitása miatt. Biztonságosabb lehet növekedési részvényekbe fektetni az értelmetlen kockázatvállalás helyett.