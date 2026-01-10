Deviza
Lakásra gyűjteni ma Magyarországon: mi működik, és mi csak illúzió

Az ingatlanpiaci környezet sokakat elbizonytalanít, de a felkészülés kérdése továbbra sem megkerülhető. A lakás nem egyik napról a másikra lesz meg, hanem tudatos döntések sorozatának eredménye. Nem feltétlenül a jövedelem nagysága a döntő, hanem az, hogyan és mikor kezdődik el a megtakarítás. A részleteken múlik, hogy az álom terv marad, vagy valódi céllá válik.
Ballagó Dániel
2026.01.10, 19:21

A saját lakás a legtöbb ember számára nem csupán pénzügyi cél, sokkal inkább biztonságot és stabilitást jelentő mérföldkő. Az elmúlt években azonban az ingatlanárak emelkedése és a gazdasági bizonytalanság miatt egyre többen érzik úgy, hogy az otthonteremtés elérhetetlen távolságba került. A valóság azonban az, hogy megfelelő tervezéssel és következetes megtakarítással a lakásvásárlás nem marad feltétlenül álom.

A lakás álom marad, vagy cél lesz – a különbség a részletekben van / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Reális célkitűzés nélkül nincs előrelépés

A lakáscélú megtakarítás első lépése a pontos cél meghatározása. Ehhez több kérdést is érdemes tisztázni:

  • milyen típusú ingatlan jöhet szóba,
  • milyen árszinten mozog a kiválasztott környék,
  • mikorra lenne ideális a vásárlás,
  • mekkora önerő összegyűjtése a cél.

A legtöbb esetben nem a teljes vételár előteremtése a cél, hanem az önerőé, amely jellemzően a vételár 10-20–30 százalékát teszi ki. A rendelkezésre álló időtáv döntően befolyásolja, mekkora havi megtakarításra van szükség: hosszabb idő alatt kisebb havi összeggel is elérhető ugyanaz a cél.

A költségvetés a megtakarítás alapja

A rendszeres félretétel csak akkor működik hosszú távon, ha átlátható havi költségvetés áll mögötte. Ennek elkészítése során érdemes felírni a fix kiadásokat – lakhatás, rezsi, közlekedés –, majd a változó költségeket is.

A megtakarítást célszerű fix tételként kezelni, mintha egy kötelező számla lenne. A legcélszerűbb megoldás az, hogy ha a fizetés beérkezése után azonnal átutalják a félretett összeget egy külön megtakarítási vagy befektetési számlára, így elkerülhető a későbbi elköltés kísértése.

Hitellel és önerővel együtt érdemes gondolkodni

Kevesen tudnak teljes egészében megtakarításból lakást vásárolni, ezért a jelzáloghitel szinte elkerülhetetlen része az otthonteremtésnek, a tudatos tervezés azonban itt is kulcsfontosságú. Minél nagyobb az önerő, annál kisebb hitelösszegre van szükség, ami hosszú távon alacsonyabb havi törlesztőt és kevesebb kamatköltséget jelenthet. Fontos mérlegelni, hogy a megtakarítási időszak során milyen kompromisszumok vállalhatók annak érdekében, hogy később fenntartható legyen a hitel visszafizetése.

A halogatás a legnagyobb ellenség

Sokan esnek abba a hibába, hogy a megtakarítást egy későbbi, „jobb időpontra” halasztják, például egy fizetésemelésre vagy munkahelyváltásra várva.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a megtakarítás akkor működik igazán, ha minél hamarabb elkezdődik. Már egy kisebb összeg rendszeres félretétele is számottevő eredményt hozhat néhány év alatt.

A lényeg a folyamat elindítása, amely idővel természetes részévé válik a mindennapoknak.

Nem mindegy, hol gyűlik a pénz

A lakáscélra félretett pénz elhelyezésénél érdemes figyelembe venni a biztonságot és a hozamot is. A lakás-takarékpénztár (LTP) sokáig az egyik legnépszerűbb megoldás volt, elsősorban az állami támogatás miatt, amely a befizetésekhez akár 30 százalékos kiegészítést biztosított, ez az előny azonban 2018 októberében megszűnt, amikor az állam kivezette a lakás-takarékpénztárakhoz kapcsolódó támogatási rendszert.

Ennek ellenére a konstrukció nem tűnt el teljesen a piacról, manapság is találhatók olyan ajánlatok egyes bankoknál és pénzügyi intézményeknél, ahol nem az állam, hanem maga a pénzintézet vállalja a befizetésekhez kapcsolódó, akár 30 százalékos bónusz vagy jóváírás biztosítását, azonban jellemzően szigorúbb feltételekhez kötöttek, például meghatározott futamidőhöz és befizetési összeghez vagy konkrét lakáscél igazolásához. Fontos azt is látni, hogy ezeknél a megoldásoknál a „30 százalékos hozam” nem minden esetben jelenti azt, hogy a teljes megtakarítási összeg folyamatosan ilyen mértékben kamatozik. A jóváírás általában csak az éves befizetések után jár, és sokszor egy előre rögzített összegben maximált, ami korlátozza a tényleges hozamot.

Ezzel szemben más befektetési formák – például az állampapírok vagy hosszabb időtávon a részvény- és befektetési alapok – lehetőséget adnak arra, hogy a kamatos kamat hatása erőteljesebben érvényesüljön. Ezeknél a megoldásoknál a hozam nemcsak az új befizetésekre, hanem a korábban elért nyereségre is rakódik, ami hosszabb távon jelentős különbséget eredményezhet, ugyanakkor a magasabb hozam rendszerint magasabb kockázattal is jár, ami nem minden lakáscélú stratégiához illeszkedik.

A megfelelő megoldás kiválasztása így elsősorban az egyéni preferenciáktól, a kockázattűrő képességtől és a vásárlás tervezett időpontjától függ. 

Rövidebb távon a kiszámíthatóbb, alacsonyabb kockázatú megtakarítási formák lehetnek előnyösebbek, míg hosszabb időhorizonton a rugalmasabb, piaci alapú befektetések is indokoltak lehetnek.

Türelem és rugalmasság nélkül nem megy

A lakásra való megtakarítás nem rövid távú projekt. Az élethelyzet változhat, ahogyan a bevételek és kiadások is. Időről időre érdemes felülvizsgálni a kitűzött célokat, és szükség esetén módosítani a megtakarítás mértékét vagy az időtávot. A legfontosabb, hogy a folyamat ne szakadjon meg, még akkor sem, ha átmenetileg kisebb összeg jut félretételre.

A lakás nem sprint, hanem maraton

A saját lakás elérése tudatos pénzügyi tervezést, következetességet és türelmet igényel. Reális célokkal, átgondolt költségvetéssel és a személyes helyzethez illeszkedő megtakarítási formák kiválasztásával azonban elérhető közelségbe kerülhet az otthonteremtés. A rendszeres félretétel nemcsak anyagi tartalékot teremt, hanem kiszámíthatóbb jövőt is biztosíthat azok számára, akik időben elkezdik a felkészülést.

