A Lukoil megállapodott külföldi eszközeinek túlnyomó részének értékesítéséről az amerikai Carlyle Group magántőkealappal – derült ki Oroszország második legnagyobb olajvállalatának csütörtöki közléséből. A Reuters információja szerint a Lukoil külföldi portfólióját mintegy 22 milliárd dollárra becsülik.

Amerikai kézbe kerülhet a Lukoil külföldi birodalma / Fotó: NurPhoto via AFP

A Lukoil közleménye szerint a megállapodás a LUKOIL International GmbH eladásáról szól. Ez az egység felügyeli a vállalat külföldi érdekeltségeit, amelyek Európára, a Közel-Keletre, Afrikára, Közép-Ázsiára és Mexikóra terjednek ki. Az eszközök között szerepel többek között irányító részesedés az iraki West Qurna 2 hatalmas olajmezőben, valamint finomítók Bulgáriában és Romániában.

„Az aláírt megállapodás nem kizárólagos a társaság számára, és több előfeltétel teljesüléséhez kötött, így a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez is, beleértve az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyását a Carlyle-lel kötött tranzakcióhoz” – közölte a Lukoil. Az ügylet a részletes átvilágítástól és a szabályozói engedélyektől függ.

Ha az ügylet megvalósul, az a Lukoil külföldi terjeszkedésének végét jelentené.

Az orosz vállalat ugyanis a leginkább kitett szereplő az orosz olajcégek közül a nemzetközi energiapiacokon.

A Lukoil közölte, hogy az ügylet nem érinti a kazahsztáni eszközeit. Kazahsztán szerdán bejelentette, hogy hivatalos ajánlatot nyújtott be az amerikai hatóságokhoz a Lukoil kazahsztáni energetikai érdekeltségeinek megvásárlására. Ezek közé tartozik a Kaszpi Csővezeték Konzorcium, amely a kazah olajexport fő útvonala, valamint az ország legnagyobb olajmezője, a Tengiz. Utóbbiból az orosz kitermelés a héten indult újra, miután megjavították azokat a sérüléseket, amelyeket ukrán drónok okoztak a kutakban.

Miután Oroszország bevonult Ukrajnába, a nyugati országok több szankciót is hoztak ellene. A szankciók Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlásának része arra, hogy az ukrajnai háború véget érjen.

A Lukoilt és Oroszország legnagyobb olajtermelőjét, a Rosznyeftet tavaly októberben szankcionálta az Egyesült Államok, arra hivatkozva, hogy lassú az előrelépés az orosz–ukrán béketárgyalásokon.