Hátba szúrták a brit luxusautó-gyártókat, szenved a Rolls Royce és az Aston Martin

A luxusautók értékesítése világszerte nyomás alá került, de az Egyesült Királyságban egy adójogi változás, az úgynevezett non-dom hatás is súlyosbítja a helyzetet – mondta a Bloombergnek Daniele Ministeri, a Jato Dynamics autóipari kutatócég vezető tanácsadója.

Luxusautó a londoni utcán / Fotó: Ayesha Kazim

Hátba szúrták a brit luxusautó-gyártókat

Eddig ugyanis az Egyesült Királyságban az adókötelezettséget az állandó lakóhely (domicile) határozta meg, mostantól pedig az Egyesült Királyságban eltöltött idő hossza a döntő kritérium. Ráadásul további szigorítást is beígért a londoni kormány a tehetőseknek.

A Jato adatai szerint például a Ferrari brit értékesítése 2025 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest 44 százalékkal, mindössze 116 járműre zuhant, ami az elmúlt évtized leggyengébb negyedéve az országban.

Benedetto Vigna, a Ferrari brit leányának a vezérigazgatója októberben a Financial Timesnak a visszaesést azzal magyarázta, hogy a vagyonos polgárok adózási okokból elmenekülnek az országból.

Nem dicsekedhet azonban a brit luxusautó-ipar sem. A Rolls-Royce nagy-britanniai eladásai például 26 százalékkal csökkentek az előző évhez képest a harmadik negyedévben, amivel az ultraluxusmárka, a Jato szerint 2021 eleje óta a leggyengébb negyedévet könyvelhette el. Ugyanebben a periódusban az Aston Martin Lagonda Global Holdings brit forgalma – a cég saját bevallása szerint – közel egyharmadával zuhant.

Az autóink iránti kereslet általában ügyfeleink tartózkodási helyével együtt változik, és azt látjuk, hogy sok ultramagas nettó vagyonú ügyfelünk elköltözik Nagy-Britanniából, mégpedig a szélrózsa minden irányába

– emelte ki Chris Brownridge, a Rolls-Royce Motor Cars vezérigazgatója.

A használt luxusautókat sem veszik

Eközben a használt luxusautók piaca is nyomás alá került. A szegmens 2025 harmadik negyedévében 8,6 százalékkal esett vissza az előző évhez képest, miközben a teljes használtautó-piac összességében a legjobb negyedévet zárta 2021 óta a Motorgyártók és -kereskedők Társasága szerint.

Az autópiac ezen niche szegmense, ahol hat számjegyű összegekért – természetesen angol fontban – adják-veszik például az Aston Martin és a Ferrari modelljeit, fontos mutatója a brit luxusautóipar alapvető egészségének. A történelmileg igen magas viszonteladási árak miatt ezek a járművek amúgy egyszersmind vagyontárgyakká és a vagyonmegőrzés eszközeivé is váltak.

Ha azonban eltűnnek a vevők a használt luxusautók piacáról, érthető módon roppant kockázatossá válik egy a méregdrága új autó megvásárlása is.

A gazdagok menekülése egyébként a londoni luxuslakások piacát is sújtja, a kastélyok ára 2025-ben zuhanásnak indult. Az ingatlanadatokkal foglalkozó LonRes cég kutatása szerint az 5 millió fontos vagy még drágább ingatlanok értéke az elmúlt évben körülbelül 15 százalékkal csökkent.