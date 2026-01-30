A Telekomban és a Richterben van az erő

Miután csütörtökön a három meghatározó amerikai részvényindex közül egyedül a Dow Jones erősödött, s az is csupán minimális mértékben, a főbb európai indexek is vegyes képet mutattak pénteken a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Csak a francia CAC 40 és a Euro Stoxx 50 nőtt érdemlegesen, azaz 0,4-0,4 százalékkal.

Jól kezdte a pénteki kereskedést a Magyar Telekom / Fotó: Tobias Tropper / Shutterstock

Becsengetés után a francia GDP-adatokra és az Egyesült Királyság országos lakásárindexére irányulhat a befektetők figyelme. A francia GDP növekedése a negyedik negyedévben – a várakozások mediánját telibe találva – 0,2 százalékra lassult, az éves bővülés viszont elérte a 0,9 százalékot, amire a kormányzat a költségvetési terveit alapozta. Élénkült a fogyasztás is az országban.

Később érkeznek a spanyol GDP és fogyasztói árindex előzetes adatai, a német munkanélküliségi ráta, a német és olasz negyedik negyedéves GDP, valamint az EU-s GDP és a német fogyasztói árindex számai.

A magyar gazdaság is 0,2 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben az előző negyedévhez mérten a csütörtök reggel megjelent előzetes adatok szerint, ám nálunk az elemzők 0,4 százalékot vártak. Éves bázison 0,5 százalékos volt a gyarapodás, míg az egész éves GDP-bővülés mindössze 0,3 százalék volt.

Kedvező hír viszont, hogy Donald Trump amerikai elnök közbenjárására részleges és korlátozott tűzszünet jön létre Ukrajnában.

Markáns esés bontakozott ki az ezüst és az arany piacán. Az előbbi unciája 8 százalékkal, 105,4 dollárra, az utóbbié 3,4 százalékkal, 5174 dollárra zuhant.

A bitcoin kurzusa közel 2 százalékkal, 82 415 dollárra, kéthavi mélypontjára csökkent. A Bloomberg szerint az eszközbe fektető amerikai alapok már milliárdos veszteségnél tartanak.