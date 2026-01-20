Most kezd igazán izgalmassá válni az AMD története

A csipgyártók nagy lendülettel indították az idei évet, és az S&P 500 indexen belül is felülteljesítenek. Ugyanakkor nem minden részvény tudott friss erővel nekivágni 2026-nak, hiszen a nagyobb szereplők közül például a Broadcom és az Nvidia sem alkotott eddig kiemelkedőt, miközben az AMD, a Micron vagy az Intel erősebb évkezdést produkált. Emellett a kedvező kilátások és a stabilitást jelző fundamentumok hosszabb távon is erősödést támogathatnak az AMD esetében.

Mesterséges intelligencia: növekvő igény a csipekre / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az AI-trend kifulladásának egyelőre semmi jele, a hiperskálázó vállalatok – mint az Amazon, az Alphabet vagy a Microsoft – részéről folyamatosan növekvő igény mutatkozik az új fejlesztésű, AI-hoz kapcsolódó csipekre. A kereslet élénkülése ráadásul további árazási mozgásteret biztosíthat a csipgyártóknak, ami a bevételekre és a profitmarzsokra is jelentős pozitív hatással lehet középtávon.

A szektor ciklikussága jelenleg egyértelműen felfelé ível, hiszen az AI térnyerése új növekedési pályát nyitott a vezető csipgyártók számára. A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint

az AMD 2027 végére már több mint 63 milliárd dolláros árbevételt érhet el.

Összehasonlításképpen a vállalat 2024-et még nagyjából 26 milliárd dolláros bevétellel zárta, tehát dinamikus növekedési trend képe bontakozhat ki a következő években. A profit tekintetében még látványosabb lehet az ugrás, a 2024-es 2 milliárd dollár körüli nettó eredmény helyett akár évi 17 milliárd dollárra is nőhet 2027 év végére az amerikai csipgyártó profitja.

Sokáig úgy tűnt egyébként, hogy az AMD tartós lemaradást szenved el az Nvidiával szemben, azonban az utóbbi időszakban világossá vált a befektetők számára is, hogy az Nvidia önmagában nem képes maradéktalanul kiszolgálni az AI okozta robusztus keresletet. Ez egyre nagyobb teret nyithat az AMD számára is. A tartós növekedéshez ugyanakkor továbbra is folyamatos fejlesztésre van szüksége a cégnek, ennek jegyében a vállalat a legutóbbi CES kiállításon is új AI-csipeket mutatott be, ami a pozitív momentumot tovább erősítheti.