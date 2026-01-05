Vörös riasztás: egyre dagad az MI-lufi, de vajon mikor fog kidurranni? Erre a négy, vörösen villogó jelre kell odafigyelni

Egyre hangosabb a vita arról, hogy tőzsdei lufi alakult-e ki a mesterséges intelligencia körül – de a számok most kezdenek igazán riasztóvá válni. Négy klasszikus buborékjelzés alapján a mesterségesintelligencia- (MI) őrület már előrehaladott szakaszba lépett, bár a kipukkanás időpontját senki sem tudja megmondani.

Az MI-részvények szárnyalása egyre inkább a korábbi nagy tőzsdei buborékokat idézi / Fotó: TSViPhoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A tőkepiaci buborékoknak nincs hivatalos mérőszámuk, de a történelem újra és újra ugyanazokat a mintákat rajzolja ki. Négy „T-re” kell odafigyelni:

túlértékeltség,

túltulajdonlás,

túlzott befektetés,

valamint a túladósodás.

A mesterséges intelligencia mind a négy teszten egyre rosszabbul szerepel.

1. Túlértékeltség: vörösen villogó árjelzések

A nagy buborékok idején – az 1970-es évek aranyőrületétől a dotkomlufiig – az inflációval korrigált árak 10-15 év alatt tízszeresükre nőttek. Az amerikai technológiai részvények most elérték ezt a szintet. Egy évszázad buborékait vizsgáló kutatás szerint ráadásul akkor ugrik 50 százalék fölé egy összeomlás esélye, ha az adott szektor két év alatt több mint 100 százalékkal veri a piacot. Az MI-hez köthető részvények már ennek a küszöbéhez közelítenek.

Az amerikai részvénypiac hosszú távú értékeltsége történelmi csúcsok közelében jár. Az optimisták szerint ez nem számít, mert az MI minden korábbi technológiai forradalomnál nagyobb növekedést hozhat, és 1999–2000-ben még extrémebbek voltak az értékelések. A történelem azonban mást sugall: az árak és a fundamentumok most egyértelmű buborékriasztást adnak.

2. Túltulajdonlás: mindenki ugyanarra a lóra tesz

A második jel azt mutatja, mennyi pénz áramlik egy új, „forró sztoriba”. Az amerikai háztartások soha nem tartották vagyonuk ilyen nagy részét részvényekben: 52 százalékot, többet, mint a 2000-es csúcson. Ez messze meghaladja az EU (30 százalék), Japán (20 százalék) és az Egyesült Királyság (15 százalék) szintjét.

A kereskedési láz is fokozódik: öt év alatt 60 százalékkal nőtt a napi részvényforgalom az Egyesült Államokban, és az egészen rövid lejáratú opciók piacán a kisbefektetők aránya már meghaladja az 50 százalékot.

A fiatalok körében terjed a „pénzügyi nihilizmus”: sokan spekulálnak, mert lemondtak arról, hogy belátható időn belül saját lakást vegyenek.

Ha a piac egy nap esik, a lakossági befektetők másnap vásárolnak. Kedvenceik egyértelműek: a Robinhoodon a legnagyobb állományt adó öt részvény mind a Magnificent Seven tagja. Ráadásul 7,5 ezermilliárd dollár parkol még pénzpiaci alapokban, vagyis a vásárlóerő egy része be sem lépett a piacra.