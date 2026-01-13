Jócskán átalakítja a befektetési életbiztosítások piacát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új szabályozási csomagja. Az Etikus biztosítás 2.0 célja, hogy a termékek kevesebbe kerüljenek, átláthatóbbá váljanak, és a megtakarítók nagyobb eséllyel érjenek el érdemi hozamot – mindezt a fogyasztóvédelem erősítésével.

Olcsóbb lehet a befektetési életbiztosítás, szigorít az MNB / Fotó: Shutterstock

Nyolc éve indult, most új szintre lépteti az MNB az etikus szabályozást

Az MNB már 2016–2017-ben elindította az úgynevezett etikus biztosítási keretrendszert, amely elsősorban a félreértékesítés visszaszorítását és a költségek féken tartását szolgálta. A teljes költségmutató (TKM) bevezetése és szigorítása érdemben javította az életbiztosítások ár-érték arányát. A jegybank szerint azonban a piacon továbbra is találni olyan termékeket és értékesítési gyakorlatokat, amelyek nem szolgálják megfelelően az ügyfelek érdekeit.

A termékfejlesztés már nemcsak üzleti, hanem fogyasztóvédelmi kérdés is

Az Etikus biztosítás 2.0 ezért újabb lépéseket tesz. A változások többsége 2026. január 1-jétől lép életbe, időt hagyva a biztosítóknak a felkészülésre. A hangsúly a termékfejlesztésen és az ár-érték arány mérésén van:

a biztosítóknak már a tervezés során igazolniuk kell, hogy az adott konstrukció valódi értéket teremt az ügyfelek számára.

Személyre szabott költségek: pontosabb képet kapnak az ügyfelek

Fontos újítás, hogy a jövőben nemcsak egy általános, úgynevezett modell TKM-et kell bemutatni, hanem az ügyfélre szabott, egyedi költségmutatót is.

Ez megkönnyíti az ajánlatok összehasonlítását, és pontosabb képet ad arról, mennyibe kerül valójában egy befektetési életbiztosítás.

Emellett a jegybank elvárja, hogy a biztosítók a termékeknél és az eszközalapoknál a minimális és maximális TKM-értékeket is feltüntessék.

Magasabb költség csak magasabb hozamért cserébe

A befektetési egységekhez kötött, úgynevezett unit-linked életbiztosításoknál különösen szigorú elvárások jelennek meg.

A magasabb költség csak akkor elfogadható, ha a biztosító bizonyítani tudja: az adott eszközalap várható hozama indokolja azt. A jegybank elvárása szerint alacsony kockázatú befektetéseknél legalább a pénz nominális értékének megőrzése, közepes vagy magas kockázatnál pedig reálhozam elérése szükséges.

Telefonos ellenőrzés és szigorúbb ösztönzők zárják a kiskapukat

Az Etikus biztosítás 2.0 része a korábban már bejelentett „welcome call” ajánlás is, amely kötelező minőségbiztosítási hívásokkal segíti a félreértékesítés megelőzését, valamint az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása. Ezek célja, hogy az értékesítési ösztönzők ne a drágább, hanem a valóban megfelelő termékek felé tereljék az ügyfeleket.