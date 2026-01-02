Támadás alatt a Barátság olajvezeték, leállt a dunai finomító: egy percig nem unatkoztak tavaly a Mol részvényesei - és az idei évkezdet is elképesztő fejleményeket sejtet

Nem unatkozhattak a Mol részvényesei 2025-ben, az olajtársaság háza táján rengeteg izgalmas fejlemény történt. A százhalombattai finomító balesete mellett az orosz–ukrán háború fejleményei és az iparági környezet jelentette kihívásokkal is meg kellett küzdenie a vállalatnak, amely számára a szankciók új lehetőségeket is megnyithatnak potenciális felvásárlások formájában. A Mol döntött a holdinggá alakulásról, és tőzsdére lépésének 30. évfordulóját is megünnepelhette idén.

Bővelkedett az izgalmakban a Mol idei éve / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A Mol részvényárfolyama 7 százalékkal erősödött december közepéig, ezzel pedig jókora alulteljesítést mutat a több mint 35 százalékot emelkedő BUX indexen belül. Lehet tehát hiányérzetük a befektetőknek, azzal együtt is, hogy a vállalat június elején 220 milliárd forintnyi, részvényenként 275 forint osztalékot is kifizetett, ami közel 9 százalékos osztalékhozam.

Támadás alatt a Barátság, tűz alatt a dunai finomító – parázs vita a Janaffal

A Molnak idén is kihívások sorozata mellett kellett navigálnia. A hazánkat orosz nyersolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket ért sorozatos támadások, az orosz energiahordozóról történő leválást szorgalmazó külső nyomás, az alternatív ellátási útvonalat jelentő Adria-vezetéket üzemeltető horvát Janaffal fennálló viták mellett október végén a Dunai Finomítóban keletkezett tűz is borzolta a kedélyeket, ami miatt a termelést is le kellett állítani ideiglenesen. A balesetet követően a társaság viszonylag hamar újraindította az üzemet, ám egyelőre csak csökkentett kapacitáson termel, a károk felmérése pedig még több időt vesz igénybe.

Hozzá vagyunk szokva az izgalmakhoz, de még molos mércével is eseményben gazdag időszak van a hátunk mögött

– öszegzett Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a harmadik negyedéves jelentést követően, a kőolajpiacot érintő szankciókat, a százhalombattai tűzesetet és az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákat is ide sorolva.

Átalakul és erősen teljesít ilyen környezetben is a Mol

A Mol egyébként ezek mellett is jól húzott, és a vártnál is jobb harmadik negyedéves eredményről számolt be. Kilenc hónap alatt 2,5 milliárd dollár tisztított CCS EBITDA-t könyvelt el, egész éves eredménycéljait ugyanakkor a bizonytalanabb külső környezet miatt kénytelen volt felülvizsgálni.