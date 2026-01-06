Terjed a csillagászati összeg, mennyit fizethet a Mol az oroszoknak a NIS-ért: a szerbek már nyíltan beszélnek róla – ennyi lehet a vételár

Az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alá eső NIS már hónapok óta a Mol célkeresztjében lehet, ám egyelőre kevés szó esett arról, hogy mekkora összegért szerezheti meg a magyar olajtársaság a Gazuprom és szankcionált leányvállalata, a Gazpromnyeft kezében lévő pakkot. Az ügyletet támogatja Szerbia és az amerikaiaknak sincs ellenére, de a szerb állam az oroszok kiszállása esetén növelné a részesedését, így a Mol várhatóan nem szerezheti meg a teljes orosz részesedést.

A NIS pancsovai finomítója is a Mol kezébe kerülhet / Fotó: Ivan Milutinovic / REUTERS

A szerb sajtóban megszólaló szakértő, Branislav Jorgic szerint azonban dőreség lenne az egymilliárd euró körüli tőzsdei árból kiindulni, a bróker szerint ennél

helyesebb lehet a NIS mérlegében szereplő könyv szerinti értéket figyelembe venni, ami 2024. december 31-én 3,2 milliárd eurót tett ki.

Bár azt Jorgic elismeri, hogy ez némileg csökkenhetett a szankciók miatt elkönyvelt veszteségek eredményeképp tavaly, ez szerinte feltehetően nem jelentős összeg.

Innen indulhat a Mol és a Gazprom tárgyalása

A szakember szerint a Mol és a Gazprom közötti esetleges tárgyalások során is ezt vehetik figyelembe, így a tavalyi veszteségek után a NIS értékét 3 milliárd euróra tehetik. Azonban a helyzet megítélését nehezíti, hogy

a régióban gyakorlatilag nem volt az utóbbi időben olyan tranzakció, amihez az esetleges Mol–NIS-üzletet hasonlítani lehetne, hiszen a Mol több mint 10 éve vette meg a horvát INA olajtársaságot.

Ezért a szerb bróker szerint egyedül a könyv szerinti érték nyújthat némi támpontot, aminek ha vesszük az 56 százalékát (a Gazprom és a Gazpromnyeft tulajdonrészét), akkor mintegy 1,5 milliárd eurós ár körül köthetünk ki. Azt is felidézte, hogy az idei szerb költségvetésben ennél némileg kisebb összeget, 1,4 milliárd eurót különítettek el az esetleges orosz részesedés kivásárlására. A szerb állam egyébként már ma is 29,9 százalékos tulajdonrésszel bír a NIS-ben.

Egyelőre azonban a Mol sem tudhat biztosat arról, hogy mennyit érhet a szerb vállalat, illetve az abban fennálló orosz érdekeltség, hiszen a Mol szakemberei csak hétfőn kezdték meg a NIS átvilágítását. A magyarok a NIS teljes működését figyelemmel fogják kísérni, ami egy bevett folyamat, amikor olajcégeket vásárolnak. Azonban a Beta összefoglalója szerint az nem várható, hogy az üzletet sikerül nyélbe ütni január 23-ig, egy ilyen gyors üzletnek egyszerűen nincs realitása.