Kulcsszereplő lesz a Mol az átalakuló régiós olajpiacon, hatalmas átalakulás jön, mutatjuk a nyerteseket és a veszteseket

Az év elején nyélbe ütött Mol–NIS-üzlet átrajzolhatja az egyébként sem egységes, erős versennyel jellemzett közép-európai kőolajpiacot – írja a magyar olajtársaság szerbiai bevásárlásának piaci hatásairól szóló véleménycikkében Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.

A Mol–NIS-üzlet átrajzolhatja a kelet-közép-európai régió olajpiacát / Fotó: Marko Djurica / Reuters

A szakértő szerint a régiós vállalati erősorrend, ha ideiglenesen stabilizálódott is a kommunista éra bukása után, most egy rendkívül gyors és mélyreható újbóli átalakulás közepén van az orosz–ukrán háború, az EU és a G7 szankciói, valamint az USA geopolitikai koncepcióváltása miatt.

A térség meghatározó szereplői

a lengyel állami többségű PKN Orlen,

a magyar Mol csoport,

az osztrák OMV-Petrom és

az angol-holland Shell,

de fontos regionális szerepe van a szerbiai NIS-nek és

jelen van az olasz ENI (Agip) és az angol BP is.

Az orosz–ukrán háború és a szankciók miatt a régió számos országában politikailag tarthatatlanná vált az orosz tulajdonú üzemanyag-kereskedelem, miközben az ellátásbiztonság fenntartása miatt a kormányok nem engedhették meg az infrastruktúra megszűnését.

PKN Orlen, Mol, OMV – három különböző modell

Ebben a helyzetben a PKN Orlen erőteljes EU-s politikai hátszelű szereplőként jelenhetett meg, ott áll mögötte a „hajlandók koalíciójának’”oszlopos tagjaként a lengyel állam, amely NATO- és EU-tagként ideális jelölt volt az orosz eszközök átvételére, ahogyan a Lukoil lengyelországi, magyarországi, baltikumi és csehországi érdekeltségek felvásárlása is példázza.

A jelentős terjeszkedés ellenére az PKN Orlen régiós súlya alapvetően két országra épül:

Lengyelországban nagyjából egyharmados,

Csehországban közel 30 százalékos kiskereskedelmi részesedéssel rendelkezik, amely régiós szinten kiemelkedő pozíciót biztosít,

ugyanakkor sérülékennyé is teszi a vállalatot, hiszen bármelyik kulcspiacon bekövetkező szabályozási vagy politikai változás azonnal torzítja az összteljesítményt.

A Mol stratégiája más logikát követ

A magyar társaság nem sok országban van jelen, viszont ahol igen, ott extrém magas nemzeti koncentrációt ér el. Ez különösen igaz Magyarországra, ahol 45–50 százalék körüli piaci részesedése önmagában elegendő ahhoz, hogy a nyolc országra számolt régiós átlagban az első helyre kerüljön. Szlovákiában a Slovnaft, Horvátországban az INA hasonlóan erős pozíciót tölt be, ami azt mutatja, hogy

a Mol modellje nem a széles földrajzi lefedettségre, hanem a mély, politikailag és intézményileg beágyazott nemzeti jelenlétre épül.

Azaz a régióban egyetlen nagy, erősen koncentrált nemzeti piac többet ér, mint több közepes jelenlét együttvéve.