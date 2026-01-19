Deviza
felvásárlás
Adnoc
Szerbia
NIS
Mol

Megszólalt Hernádi Zsolt: elárulta a történelmi Mol-NIS-üzlet részleteit – 400 benzinkutat szereztek a magyarok

A magyar olajtársaság szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról. A Mol a pancsovai olajfinomító mellett 400 benzinkutat is megszerezhet az üzlet részeként.
VG
2026.01.19, 16:59
Frissítve: 2026.01.19, 17:55

A Mol csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedése megvásárlásáról. A tranzakció megvalósulásával a Mol jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon. A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén-kutatási és -termelési portfóliójára is. 

Mol, NIS, Szerbia
A Mol szerzi meg a NIS többségi tulajdonrészét a Gazpromnyeftytől / Fotó: AFP

A tranzakció, amely a szándéknyilatkozatban rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg, biztosíthatja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, stabil működését, valamint a régió energiapiacainak zavartalan ellátását. 

Hernádi Zsolt ismertette a Mol–NIS-üzlet részleteit

Megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnénk hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A Mol elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát. A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség. Ezért a Mol csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz úgy, hogy a Mol többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon. Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel

mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására. 

A pancsovai olajfinomító mellett 400 benzinkút is a Molhoz kerülhet

A pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában. A finomítót az elmúlt másfél évtizedben több ütemben átfogóan korszerűsítették. Éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő. 

A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a Mol csoport régiós portfóliójába. A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a Mol fogyasztóközpontú stratégiáját. 

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén-kutatás és -termelés területén is: a társaság összesen mintegy 173 millió hordó-olajegyenérték 2P készlettel rendelkezik és a szerbiai olaj- és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket.
 

