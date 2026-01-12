Deviza
EUR/HUF387 +0,35% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,45 +0,37% PLN/HUF91,94 +0,4% RON/HUF76,05 +0,27% CZK/HUF15,93 +0,29% EUR/HUF387 +0,35% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,45 +0,37% PLN/HUF91,94 +0,4% RON/HUF76,05 +0,27% CZK/HUF15,93 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 344,69 -0,14% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 180 -0,63% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 240 -0,39% OPUS555 0% ANY7 700 +1,04% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 290,35 -0,09% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 568,97 +0,17% BUX116 344,69 -0,14% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 180 -0,63% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 240 -0,39% OPUS555 0% ANY7 700 +1,04% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 290,35 -0,09% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 568,97 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajfinomító
NIS
Pletser Tamás
tőzsde
Mol

Mol-NIS-üzlet: megszólalt az elemző, ilyen hatása lehet a felvásárlásnak a részvényre

A magyar olajtársaság lehet a befutó a NIS orosz kézben lévő tulajdonrészének a megszerzésére, a felvásárlás ezzel együtt nem tűnik egyszerűnek. Az Erste elemzője elárulta, hogyan hathat a szerb finomító megszerzése a Mol részvényeire.
K. T.
2026.01.12, 12:18
Frissítve: 2026.01.12, 12:55

Az Erste szerint is a Mol lehet a befutó a szerbiai NIS olajvállalat orosz kézben lévő érdekeltségének megszerzésére. Az amerikai szankciók miatti kényszerű tranzakció nyélbe ütése ugyanakkor nem lesz egyszerű – állítja friss elemzésében Pletser Tamás, az osztrák nagybank olaj- és gázipari elemzője.

Mol, NIS, olaj,
A Mol pályázhat a szerbiai NIS olajfinomító megszerzésére / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A szakértő úgy véli, hogy az orosz tulajdonos láthatóan nem igazán kívánja eladni a szerbiai vállalatot, még úgy sem, hogy ez a huzavona a „testvéri” Szerbiát nagyon nehéz helyzetbe hozza. Másrészt nem biztos, hogy sikerül a vételárról megállapodni. 

Ennyit fizethet a Mol a szerb finomítóért

Az Erste a szóban forgó, 56,15 százalékos részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksálja, hozzátéve, hogy a könyv szerinti érték arányosan ennél kissé magasabb lehet. Elképzelhető az is, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem elegendő.

A bankház értékelése egyébként egybevág a sajtóban korábban megjelent becslésekkel, melyek – a könyv szerinti értékből kiindulva – 1,5 milliárd eurós üzletről szólnak.

A bizonytalanságokat tovább növeli, hogy a tranzakcióhoz a szerb kormány és az amerikai hatóságok jóváhagyása is szükséges. Nagy kérdés az is, hogy kinek fizetheti ki a Mol a NIS ellenértékét, konkrétan, hogy eljuthat-e az összeg a Gazpromnyefty számlájára, mivel hírek szerint az OFAC nem támogatja, hogy újabb pénz jusson az oroszok zsebébe. Ez akár újabb akadályozó tényező lehet, amely meghosszabbíthatja a NIS kálváriáját.

MOL részvény
MOL részvény13:03:51
Árfolyam: 3 180 HUF -20 / -0,63 %
Forgalom: 904 758 586 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A finanszírozás a Mol oldaláról nem tűnik problémásnak Pletser szerint, mivel a jelenlegi eladósodottsági szint mellett  3-4 milliárd euróhoz gyorsan hozzájuthatna. 

Akár tovább is növelheti majd részesedését a NIS-ben a magyar olajcég

A Mol sikeres felvásárlás esetén várhatóan vételi ajánlatot tesz a közkézen lévő mintegy 13 százaléknyi NIS-részvényre, a szerb szabályok szerint minimum azon az áron, amennyiért a Gazpromnyefty részvényeit is megveszi. A szerb kormány nem kívánja a kezében lévő 29,87 százalékos pakettet eladni, sőt, felmerült az a lehetőség is, hogy 5 százalékkal még növelné is a részesedését. Ennek azonban különösebb jelentősége nincs, a szerb állam jelenlegi részesedése is számos minősített kisebbségi jogot biztosít számára:

  • például stratégiai döntésekhez, 
  • a finomító bezárásához 
  • vagy nagy értékű eszközök eladáshoz. 

Ez a jog 35 százalékos részesedés esetén is azonos, mint a mostani helyzetben.

Hogyan reagálhatnak a Mol-részvények a NIS megvételére? 

Az Erste elemzője úgy gondolja, hogy az általa becsült 1,4 milliárd eurós vagy ennél kedvezőbb vételár mellett a Mol részvényei áremelkedéssel reagálnának. Ennél magasabb árazás mellett inkább stagnálás vagy akár esés is jöhet rövid távon. 

Nem egyértelmű tehát a tranzakció tőkepiaci hatása, hosszabb távon pedig attól is függ a NIS-akvizíció megítélése, hogy sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással. A Mol történelme során láttunk példát mindenre, elég csak az egyértelműen sikeres Slovnaft-akvizícióra vagy a kevésbe sikeres INA-felvásárlásra gondolni

– hangsúlyozza Pletser Tamás.

A Mol részvényei 0,4 százalékot ereszkedtek a hétfő délelőtti kereskedésben, az év eleje óta azonban 8,5 százalékkal került feljebb az árfolyam, amelyet a lehetséges szerbiai felvásárlásról szóló információk is fűtenek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu