Mol-NIS-üzlet: megszólalt az elemző, ilyen hatása lehet a felvásárlásnak a részvényre

Az Erste szerint is a Mol lehet a befutó a szerbiai NIS olajvállalat orosz kézben lévő érdekeltségének megszerzésére. Az amerikai szankciók miatti kényszerű tranzakció nyélbe ütése ugyanakkor nem lesz egyszerű – állítja friss elemzésében Pletser Tamás, az osztrák nagybank olaj- és gázipari elemzője.

A Mol pályázhat a szerbiai NIS olajfinomító megszerzésére / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A szakértő úgy véli, hogy az orosz tulajdonos láthatóan nem igazán kívánja eladni a szerbiai vállalatot, még úgy sem, hogy ez a huzavona a „testvéri” Szerbiát nagyon nehéz helyzetbe hozza. Másrészt nem biztos, hogy sikerül a vételárról megállapodni.

Ennyit fizethet a Mol a szerb finomítóért

Az Erste a szóban forgó, 56,15 százalékos részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksálja, hozzátéve, hogy a könyv szerinti érték arányosan ennél kissé magasabb lehet. Elképzelhető az is, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem elegendő.

A bankház értékelése egyébként egybevág a sajtóban korábban megjelent becslésekkel, melyek – a könyv szerinti értékből kiindulva – 1,5 milliárd eurós üzletről szólnak.

A bizonytalanságokat tovább növeli, hogy a tranzakcióhoz a szerb kormány és az amerikai hatóságok jóváhagyása is szükséges. Nagy kérdés az is, hogy kinek fizetheti ki a Mol a NIS ellenértékét, konkrétan, hogy eljuthat-e az összeg a Gazpromnyefty számlájára, mivel hírek szerint az OFAC nem támogatja, hogy újabb pénz jusson az oroszok zsebébe. Ez akár újabb akadályozó tényező lehet, amely meghosszabbíthatja a NIS kálváriáját.