Mol-NIS-üzlet: megszólalt az elemző, ilyen hatása lehet a felvásárlásnak a részvényre
Az Erste szerint is a Mol lehet a befutó a szerbiai NIS olajvállalat orosz kézben lévő érdekeltségének megszerzésére. Az amerikai szankciók miatti kényszerű tranzakció nyélbe ütése ugyanakkor nem lesz egyszerű – állítja friss elemzésében Pletser Tamás, az osztrák nagybank olaj- és gázipari elemzője.
A szakértő úgy véli, hogy az orosz tulajdonos láthatóan nem igazán kívánja eladni a szerbiai vállalatot, még úgy sem, hogy ez a huzavona a „testvéri” Szerbiát nagyon nehéz helyzetbe hozza. Másrészt nem biztos, hogy sikerül a vételárról megállapodni.
Ennyit fizethet a Mol a szerb finomítóért
Az Erste a szóban forgó, 56,15 százalékos részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksálja, hozzátéve, hogy a könyv szerinti érték arányosan ennél kissé magasabb lehet. Elképzelhető az is, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem elegendő.
A bankház értékelése egyébként egybevág a sajtóban korábban megjelent becslésekkel, melyek – a könyv szerinti értékből kiindulva – 1,5 milliárd eurós üzletről szólnak.
A bizonytalanságokat tovább növeli, hogy a tranzakcióhoz a szerb kormány és az amerikai hatóságok jóváhagyása is szükséges. Nagy kérdés az is, hogy kinek fizetheti ki a Mol a NIS ellenértékét, konkrétan, hogy eljuthat-e az összeg a Gazpromnyefty számlájára, mivel hírek szerint az OFAC nem támogatja, hogy újabb pénz jusson az oroszok zsebébe. Ez akár újabb akadályozó tényező lehet, amely meghosszabbíthatja a NIS kálváriáját.
A finanszírozás a Mol oldaláról nem tűnik problémásnak Pletser szerint, mivel a jelenlegi eladósodottsági szint mellett 3-4 milliárd euróhoz gyorsan hozzájuthatna.
Akár tovább is növelheti majd részesedését a NIS-ben a magyar olajcég
A Mol sikeres felvásárlás esetén várhatóan vételi ajánlatot tesz a közkézen lévő mintegy 13 százaléknyi NIS-részvényre, a szerb szabályok szerint minimum azon az áron, amennyiért a Gazpromnyefty részvényeit is megveszi. A szerb kormány nem kívánja a kezében lévő 29,87 százalékos pakettet eladni, sőt, felmerült az a lehetőség is, hogy 5 százalékkal még növelné is a részesedését. Ennek azonban különösebb jelentősége nincs, a szerb állam jelenlegi részesedése is számos minősített kisebbségi jogot biztosít számára:
- például stratégiai döntésekhez,
- a finomító bezárásához
- vagy nagy értékű eszközök eladáshoz.
Ez a jog 35 százalékos részesedés esetén is azonos, mint a mostani helyzetben.
Hogyan reagálhatnak a Mol-részvények a NIS megvételére?
Az Erste elemzője úgy gondolja, hogy az általa becsült 1,4 milliárd eurós vagy ennél kedvezőbb vételár mellett a Mol részvényei áremelkedéssel reagálnának. Ennél magasabb árazás mellett inkább stagnálás vagy akár esés is jöhet rövid távon.
Nem egyértelmű tehát a tranzakció tőkepiaci hatása, hosszabb távon pedig attól is függ a NIS-akvizíció megítélése, hogy sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással. A Mol történelme során láttunk példát mindenre, elég csak az egyértelműen sikeres Slovnaft-akvizícióra vagy a kevésbe sikeres INA-felvásárlásra gondolni
– hangsúlyozza Pletser Tamás.
A Mol részvényei 0,4 százalékot ereszkedtek a hétfő délelőtti kereskedésben, az év eleje óta azonban 8,5 százalékkal került feljebb az árfolyam, amelyet a lehetséges szerbiai felvásárlásról szóló információk is fűtenek.