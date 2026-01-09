A Mol ralija ada a lendületet a tőzsdének, a forint továbbra is szenved

Magabiztosan, erőtől telve zárta az új év első kereskedési hetét a pesti tőzsde. A BUX index fél százalékos emelkedést követően 116 510 ponton végzett, a parkett forgalma ugyanakkor átlag alatti, 10,8 milliárd forint volt. A négy vezető hazai nagypapír közül a Mol szerepelt a legjobban, a legnagyobb fogalmú OTP azonban csalódást keltve eséssel nyugtázta a napot.

A Mol vezetésével erősödéssel zárta a hetet a pesti tőzsde, a BUX fél százalékkal emelkedett, a forint viszont gyengén teljesített / Fotó: Vémi Zoltán

Az első számú hazai bankrészvény 0,6 százalékkal 36 590 fointra ereszkedett, a Richter pedig 10 280 forinton stagnált. A Magyar Telekom kurzusa 1,2 százalékkal került feljebb, 1862 forintig. A BUX-ot ezúttal leginkább a Mol hajtotta. Az olajtárdaság papírjai 2,8 százalékkal 3200 forintig raliztak, a lendületet vélhetően továbbra is a szerb NIS olajcég egyre valószínűbbnek tűnő felvásárlását övező befektető spekuláció adhatta.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint a gyenge oldalon zárja a hetet, miután a pénteki kereskedést hullámzó teljesítmény jellemezte, de a piros zónából nem tudott kimozdulni a hazai fizetőeszköz.

Az euróhoz képest valamivel több, mint 0,1 százalékos leértékelődést jelzett a forint a pesti tőzsde zárásakor, a váltóár 385,7-et mutatott ekkor. A keresztárfolyam rövid ideig 386-os szint felett is járt nem sokkal ezt megelőzően.