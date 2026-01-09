Deviza
EUR/HUF385,51 +0,08% USD/HUF331,46 +0,3% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,56 0% PLN/HUF91,55 +0,11% RON/HUF75,76 +0,08% CZK/HUF15,88 +0,17% EUR/HUF385,51 +0,08% USD/HUF331,46 +0,3% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,56 0% PLN/HUF91,55 +0,11% RON/HUF75,76 +0,08% CZK/HUF15,88 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
OTP
tőzsde
BUX
Mol

A Mol ralija ada a lendületet a tőzsdének, a forint továbbra is szenved

FÉl százalékos emelkedéssel nyugtázta a pénteki kereskedést a BUX. A pesti tőzsdét a Mol közel három százalékos ralija hajtotta felfelé, a forinban viszont továbbra sincs erő.
K. T.
2026.01.09, 17:19
Frissítve: 2026.01.09, 17:28

Magabiztosan, erőtől telve zárta az új év első kereskedési hetét a pesti tőzsde. A BUX index fél százalékos emelkedést követően 116 510 ponton végzett, a parkett forgalma ugyanakkor átlag alatti, 10,8 milliárd forint volt. A négy vezető hazai nagypapír közül a Mol szerepelt a legjobban, a legnagyobb fogalmú OTP azonban csalódást keltve eséssel nyugtázta a napot.

pesti tőzsde, BUX, forint, Mol
A Mol vezetésével erősödéssel zárta a hetet a pesti tőzsde, a BUX fél százalékkal emelkedett, a forint viszont gyengén teljesített / Fotó: Vémi Zoltán

Az első számú hazai bankrészvény 0,6 százalékkal 36 590 fointra ereszkedett, a Richter pedig 10 280 forinton stagnált. A Magyar Telekom kurzusa 1,2 százalékkal került feljebb, 1862 forintig. A BUX-ot ezúttal leginkább a Mol hajtotta. Az olajtárdaság papírjai 2,8 százalékkal 3200 forintig raliztak, a lendületet vélhetően továbbra is a szerb NIS olajcég egyre valószínűbbnek tűnő felvásárlását övező befektető spekuláció adhatta.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a gyenge oldalon zárja a hetet, miután a pénteki kereskedést hullámzó teljesítmény jellemezte, de a piros zónából nem tudott kimozdulni a hazai fizetőeszköz.

Az euróhoz képest valamivel több, mint 0,1 százalékos leértékelődést jelzett a forint a pesti tőzsde zárásakor, a váltóár 385,7-et mutatott ekkor. A keresztárfolyam rövid ideig 386-os szint felett is járt nem sokkal ezt megelőzően.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,505 +0,08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár erősödését csak ideiglenesen akasztotta meg a kora délután közzétett, vártnál kedvezőtlenebb tengerentúli munkaerőpiaci adat. A forint 0,25 százalékot rontott az amerikai pénzzel szemben, a kurzus 331,4-ig emelkedett a tőzsdezársra.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,4551 +0,3%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is elléptek a hazai pénzhez képest, a cseh korona 0,15 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,14 százalékkal drágult a nap során.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1415 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu