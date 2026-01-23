Mol: két évtizedet kellett várni, de meglett az új csúcs – történelmi napnak örülhetnek a befektetők, akik gyorsan ki is táraztak
Történelmi napra ébredtek a Mol részvényesei, az olajtársaság kurzusa a péntek reggeli tőzsdenyitást követően új csúcsot döntött, átlépve a 3900 forintot. A befektetők aztán ünneprontó módon elkezték adni az olajrészvényt, amely így egyelőre nem tudott megkapaszkodni a közel 20 éves rekordszint felett.
A Mol részvényárfolyama 19 év óta nem látott szintre, 3920 forintra erősödött péntek délelőtt, az eddigi csúcs 2007 ősze óta tartotta magát makacsul. Akkor 3876 forinton jegyezték a papírt. A második legnagyobb piaci kapitalizációjú hazai blue chip vállalat tőzsdei értéke ezzel 3120 milliárd forint fölé emelkedett.
A szintlépés azonban nem bizonyult tartósnak, a csúcsszinten ugyanis már a hozamrealizálást látták jónak a befektetők, akik délután fél kettőig 0,8 százalékkal nyomták lejjebb a kurzust. A mai nap ezzel együtt is bevonul az olajtársaság részvényenek nagykönyvébe.
A NIS megszerzése hajthatta történelmi csúcsra a Mol árfolyamát
Az olajrészvényt a szerb NIS olajvállalat orosz kézben lévő többségi tulajdonrészének felvásárlása hajtotta új magaslatra, amiről már bő egy hónapja megindultak a spekulációk, ezen a héten pedig a Mol hivatalosan is bejelentette a tranzakciót.
Az olajtársaság a Gazpromnyefty 56,15 százalékos részesedését vásárolja meg a pancsovai finomítót is üzemeltető szerb vállalatban, az irányítói jogokat is megszerezve ezzel. A tulajdonszerzés a finomítón túl kiterjed a NIS több mint 400 benzinkútból álló kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén-kutatási és -termelési portfóliójára is.
Az akvizíció lezárásához még amerikai, illetve szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra is szükség van, ideális esetben pedig március végéig aláírhatják az adásvételi szerződést a felek.
A vételár egyelőre nem ismert, Pletser Tamás, az Erste szektorelemzője korábban úgy kalkulált, hogy a tranzakció értéke 1,4 milliárd dollár lehet, egy ilyen vagy ennél kedvezőbb vételár esetén szerinte Mol részvényei áremelkedéssel reagálnának.
A magyar olajcég részvényei még tavaly decemberben indítottak ralit, azt követően, hogy a NIS-üzletről kiszivárgó első sajtóhírek megjelentek.
A Mol kurzusa idén már több mint 30 százalékot ralizott, alig több mint három hét alatt.
Az osztalék miatt keresett maradhat az olajrészvény
Az elemzői várakozások szerint ezzel az olajrészvény előreszaladt, a Refinitiv adatbázisában szereplő átlagos célár ugyanis 3225 forint, ami 15 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi csúcsszintnél.
A Mol papírjait ezzel együtt kilenc befektetési szolgáltató közül öt továbbra is vételre ajánlja, kettő-kettő pedig tartást, illetve eladást javasol.
A szerbiai üzlet mellett a részvényárfolyam katalizátora lehet még az év elején az osztalék is. Az olajtársaság ugyanis a hagyományosan bőkezűbb kifizetők közé tartozik, az osztalékrali pedig évről évre része a tavaszi-nyár eleji időszaknak.
Az idei részvényesi juttatást 250–300 forint közé saccolják a piaci szakértők, a konszenzusos várakozás részvényenként 273 forint. Ez a jelenlegi árfolyam mellett 7 százalékos hozamot jelent.