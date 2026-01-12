Deviza
EUR/HUF387 +0,35% USD/HUF331,02 -0,23% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,63 +0,42% PLN/HUF91,91 +0,38% RON/HUF76,05 +0,27% CZK/HUF15,93 +0,29% EUR/HUF387 +0,35% USD/HUF331,02 -0,23% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,63 +0,42% PLN/HUF91,91 +0,38% RON/HUF76,05 +0,27% CZK/HUF15,93 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 346,43 -0,14% MTELEKOM1 858 -0,22% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 200 -0,78% OPUS558 +0,54% ANY7 740 +1,55% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 312,56 +0,13% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 569,38 +0,19% BUX116 346,43 -0,14% MTELEKOM1 858 -0,22% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 200 -0,78% OPUS558 +0,54% ANY7 740 +1,55% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 312,56 +0,13% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 569,38 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőgépipar
német részvények
DAX

Egy titkos német favoritra esküszik az amerikai brókercég

A repülőgépek piacán felborult kereslet-kínálat viszonyból profitál a müncheni konszern. Számos légitársaság kénytelen a tervezettnél hosszabb ideig üzemeltetni régi gépeit, ami rengeteg munkát és kiváló üzleteket hoz az MTU Aero Enginesnek.
Murányi Ernő
2026.01.12, 13:56
Frissítve: 2026.01.12, 14:11

Hatalmas mértékben profitál a repülőgépek iránti tartós keresletből a német DAX index kosarában is helyet kapó MTU Aero Engines, mivel az elemzői becslések szerint a kereskedelmi repülőgépek kínálata nemcsak a közeljövőben, hanem még 2030 után sem tudja kielégíteni az igényeket – derül ki az amerikai Bernstein Research elemzőcég jegyzetéből.

MTU Aero Engines
Az MTU Aero Engines székháza Münchenben / Fotó: Wikipedia

Az öreg gépeken is hízik az MTU Aero Engines 

Ez a piaci dinamika pedig különösen olyan beszállítóknak kedvez, mint az MTU Aero Engines, amely a hajtóművek gyártójaként és karbantartójaként kulcsszerepet játszik az értékláncban.

A kifeszített piaci helyzet miatt ugyanis számos légitársaság kénytelen a tervezettnél hosszabb ideig üzemeltetni régi gépeit, ami tovább növeli a karbantartási és pótalkatrészigényt, és ezzel együtt az olyan vállalatok üzleti profitját, mint az MTU.

Ezért aztán a Bernstein Research elemzői továbbra is jelentős árfolyam-növekedési potenciált látnak az MTU részvényeiben. 

Legfrissebb becslésük szerint a 446 eurós árfolyamcél alapján a növekedési potenciál körülbelül 16 százalék, ami természetszerűleg egyben vételi ajánlás is.

Ráadásul a Bernsteinnél a vállalat ezzel az ajánlással továbbra is az európai repülőgépalkatrész-gyártók szegmensének egyik legkedveltebb cége.  

Lenyűgöző, bár nem makulátlan teljesítmény

A német hajtóműgyártó az elmúlt tizenkét hónapban lenyűgöző, bár nem makulátlan emelkedést mutatott: a visszafogott évkezdet és a tavaszi rövid gyengélkedés után, májusban beindult az árfolyam, és 398 eurós csúcsra emelkedett, amire még a tapasztalt börziánerek is felkapták a fejüket.

Az elmúlt hónapok azonban a növekedési dinamika visszaesésével jellemezhetők, ősszel hirtelen irányváltások és még egy jelentős korrekció is bezavart a képbe, mielőtt a részvénykurzus 384 euró körül stabilizálódott. A DAX-hoz képest a müncheni repülőgépalkatrész-gyártó árfolyam-alakulása éves szinten kissé visszafogottabb, ám a technikai kép továbbra is pozitív, miközben azért érezhetően lassult a rali.

 

Mit mond a többi elemző?

A jelenlegi 392 eurós árfolyam amúgy kényelmesen meghaladja a 200 napos mozgóátlagot, amely 356 euró körül jár, és bár továbbra is emelkedik, de technikai szempontból a felfelé irányuló mozgástér egyre szűkül.

A Londoni Értéktőzsdecsoport, azaz az LSEG elemzői konszenzusa is vételre ajánlja az MTU Aero Engines részvényeit. A céget követő 22 elemzőből hét erős vételre, öt vételre, nyolc tartásra míg egy-egy eladásra, illetve erős eladásra értékeli a vállalatot.

A mediáncélár 410 euró, ami nagyjából 5 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamot.  

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu