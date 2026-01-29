Vigyázat: trükkös megkeresésekkel bombázzák az egyik tőzsdei cég részvényeseit

Részvényesi bejelentések és magához a társasághoz intézett megkeresés alapján a NAP Nyrt. tudomására jutott, hogy egy befektető – jogi képviselője útján – vételi ajánlatnak nevezett megkereséseket küld a cég részvényeseinek – közölte csütörtök délelőtt a BÉT Xtend-piacán jegyzett napenergia-termelő vállalat.

Fotó: Shutterstock

A megkeresésekkel kapcsolatban a társaság felhívta a részvényesek figyelmét, hogy nem rendelkezik információval semmiféle, a részvényeire vonatkozó hivatalos vételi ajánlatról.

A NAP Nyrt. a hivatkozott megkeresésekhez semmilyen módon nem járult hozzá, azoktól teljes mértékben elhatárolódik.

A közleményben a társaság aláhúzza, hogy mivel a részvényei a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacon regisztráltak, ezen piac kereskedési szabályai szerint ott a részvények szabályszerűen, transzparens módon megvásárolhatók és eladhatók.

Továbbá, a nyilvánosan működő részvénytársaságokban történő befolyásszerzést és a nyilvánosan működő részvénytársaságok részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatot a tőkepiacról szóló törvény az európai uniós jogszabályokkal összhangban szigorúan szabályozza.

A NAP Nyrt. ismeretei szerint a jogszabályoknak megfelelő nyilvános ajánlattételre eddig nem került sor; a részvényesekhez intézett, hivatkozott megkeresések ezeknek a szabályoknak nem felelnek meg.

Mivel pedig a részvényeseknek küldött ajánlatokat a vállalat a piac befolyásolására alkalmas magatartásnak tekinti, bejelentéssel élt a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság felé és a jelen tájékoztatást tette közzé.

A cég egyébként év végén jelentette be, hogy 2024-es eredménye után részvényenként 100 forint osztalékot fizet két részletben. Az első, 60 forintos osztalékrészlet kifizetésének kezdőnapja február 13. lesz, a második részlet kifizetésének határidejéről pedig a társaság igazgatósága később határoz.