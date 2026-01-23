Kisgömböcként nő a tőzsde ipari holdingja

A Navigator Investments kölcsönös szándéknyilatkozatot írt alá az evopro systems engineering Kft. tulajdonosaival az evopro üzletrészeinek megvásárlása tárgyában – közölte a tőzsde Xtend-piacán jegyzett Navigator pénteken.

Kisgömböcként nő a tőzsdei cég / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző evopro 2024-ben 2 milliárd forint feletti árbevételt és 150 millió forint feletti EBITDA-t ért el. A tervezett újabb felvásárlással a Navigator Investments a tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követi és tovább szélesíti ipari portfólióját.

Az aláírt szándéknyilatkozat értelmében a tőzsdei társaság megindítja az evopro átvilágítását, és a felek megkezdik az adásvétel feltételeinek és részleteinek kidolgozását.

A fentiek sikeres lezárása után előreláthatólag április 30-ig a felek megkötik az adásvételi szerződést.