Belehúzott a Netflix, gyűlik a pénz a gigaüzlethez, a Warner Bros. Discovery felvásárlásához
Ezúttal nem a Netflix üzleti eredményei, hanem a Warner Bros. Discoveryért (WBD) folytatott ádáz licitháború fejleményei kerültek a fókuszba a globális piacvezető streamingóriás negyedéves gyorsjelentése kapcsán. A keddi amerikai piaczárást követően közzétett beszámoló erős, a piaci várakozásokat több soron is meghaladó mutatókat tartalmazott, ennek ellenére a Netflix árfolyama 4 százalékot esett, miután a befektetők inkább a WBD-re tett 82,7 milliárd dolláros vételi ajánlat kockázatain lamentáltak.
A Netflix kedden, napközben jelentette be, hogy a korábbi, befutónak látszó ajánlatának összegén nem változtat, viszont annak összetételén igen, s a részvény+készpénz kombó helyett kizárólag készpénzzel fizetne a WBD-ért, épp úgy, ahogy azt az előle ellenséges ajánlatával elhappolni kívánó Paramount Skydance tenné.
A Netflix mindent egy lapra tett fel
A WBD részvényesei a Netflix ajánlata mellett sorakoztak fel, streamingszolgáltató részvényesei később szavaznak a fejlődésben hatalmas mérföldkőnek számító egyesülésről. A jóváhagyásuk azonban borítékolható, a mostani árfolyamgyengülés ezért átmenetinek tekinthető.
A Netflix nem riadt vissza attól, hogy a hosszú távú növekedés érdekében azt tegye, ami helyes, még a rövid távú negatív részvényárfolyam-reakció rovására sem
– sommázta az elemzői véleményeket Michael Ashley Schulman, a Running Point Capital Advisors befektetési igazgatója. A befektetőknek küldött jegyzetében a Netflix azt írta, hogy a Warner Bros felvásárlásával még szélesebb és jobb minőségű film- és műsorválasztékot tud majd kínálni előfizetőinek, s hogy az HBO Max bevonásával személyre szabottabb, rugalmasabb előfizetési ajánlatokkal tud majd előállni.
A WBD-ajánlat teljesítéséhez szükséges készpénz előteremtésében a Netflix segítségére sietnek az ügyleten profitálni kívánó bankok is,
- a Wells Fargo,
- a BNP Paribas
- és a HSBC
részvételével a hét elején 8,2 milliárd dolláros rövid távú áthídaló hitelcsomagot dobtak össze a teljesen készpénzes ajánlat megnyugtató finanszírozásához. A Netflix azt is közölte a befektetőkkel, hogy szünetelteti a részvény-visszavásárlásokat, hogy készpénzt gyűjtsön a Warner-megállapodás finanszírozásához, ezt a Reutersnek nyilatkozó elemzők elfogadható, logikus lépésnek nevezték.
Dől a pénz a Netflixhez, nagyot nőtt az előfizetői tábor
A hitelek visszafizetéséhez a Netflix jó eredményei, erős készpénztermelő képessége is szükséges, ebben azonban most jól állnak. A decemberrel zárult negyedik üzleti negyedévben a társaság 12,05 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami enyhén meghaladta a londoni tőzsdecsoport, az LSEG elemzőinek 11,97 milliárd dolláros konszenzusát, s 17,5 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál.
A korrigált részvényenkénti nyereség 56 centet tett ki, ami kissé meghaladja a részvényenkénti 55 centes becsléseket.
A 3,26 milliárd dolláros negyedéves tiszta profit pedig 74 százalékos pluszt jelent éves összevetésben.
A Netflix 2024-ben felhagyott az előfizetői tábor nagyságának rendszeres közlésével, mondván a piac figyelme – szerintük tévesen – elsősorban arra irányul ahelyett, hogy a valós üzleti teljesítmény alapján ítélje meg a vállalat tevékenységét. Most azonban kivételt tettek, s közölték, hogy átlépték a 325 milliós előfizetői határt, míg egy évvel korábban még csak 300 milliónál jártak.
A Netflix a 2025-s évet 45,2 milliárd dolláros bevétellel zárta, ez 16 százalékos bővülést jelent. Az idei évre 50,7 és 51,7 milliárd dollár közötti bevételi előrejelzést adtak, amelynek alsó sávhatárát alacsonyabban húzták meg az 50,98 milliárd dollárról szóló elemzői várakozásoknál. Alsó hangon azonban ez is 12 százalékos bevételnövekedést eredményezne.
A növekedés egyik mozgatórugója a reklámbevételek remélt megduplázódása lehet, ennek mértékét Spencer Neumann pénzügyi igazgató nagyjából 3 milliárd dollárra tette.
Bevétel- és nézettségnövekedést várnak az élő közvetítéseik számának bővítésétől is,
Ted Sarandos társ-vezérigazgató példaként a közelgő japán World Baseball Classic sporteseményt említette, ami speciel amagyar nézőket tökéletesen hidegen hagyja. Ahogy az olyan amerikai földön ismert sztárok, mint Pete Davidson és Michael Irvin videós podcastjainak elindítása is.
A Nielsen jelentése szerint a Netflix havi nézettsége 10 százalékkal nőtt decemberben, főképp a nagy sikerű sci-fi sorozat, a Stranger Things záró évadának köszönhetően, amely globálisan 15 milliárd percnyi megtekintést generált.
A streamszolgáltató karácsony napján két National Football League-mérkőzést is közvetített magas nézettséggel, és bemutatta a Tőrbe ejtve krimisorozat harmadik epizódját. Emellett a George Clooney jutalomjátéka, a Jay Kelly című mozi is rengeteg nézőt vonzott.