A készpénz a király – üzeni a Netflix a Warnernek, amivel a stúdió is egyetért

Folytatódik a harc a Warner Bros Discoveryért, így kedden a Netflix módosította ajánlatát, melynek keretében megvenné a cégtől a filmstúdiót, a katalógust és az HBO MAX streamingszolgáltatót.

A Netflix ajánlata jobban tetszik a Warner igazgatóságának / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

A Netflix inkább mindent kifizet és nem ad részvényt

A Netflix ajánlata annyiban módosult, hogy most már a részvényenkénti 27,75 dolláros vételár egészét készpénzben fizetnék ki, szemben a korábbi ajánlattal, amikor készpénz és részvény kombinációját kapták volna a WBD részvényesei. Az eredeti tervek szerint 23,25 dollár készpénzt egészített volna ki 4,5 dollár értékű Netflix-részvény. A keddi szabályozói közzététel szerint a WBD igazgatótanácsa támogatásáról biztosította a felülvizsgált ajánlatot – írja a Reuters.

A Netflix tehát összesen 82,7 milliárd dollárt fizetne ki a legendás hollywoodi stúdióért.

A módosítás hátterében részben az áll, hogy az eredeti ajánlat kezdete óta a Netflix részvényei 15 százalékot vesztettek értékükből, így értékük azon sávon kívülre esett, ahol a kínált mennyiség az eredeti ajánlat értelmében ténylegesen 4,5 dollárt ért volna. A WBD közzétette azt is, hogy mennyire értékeli az üzletből kimaradó Discovery Globalt, melyben a hagyományos kábeltévés eszközök és a Discovery+ streamingszolgáltató kapott helyet.

A Paramount szerint az ő ajánlatuk jobb

A Warnerre a Paramount Skydance is pályázik, ráadásul ők az egész céget megvennék, így nem maradna ki a Discovery Global sem a tranzakcióból. Ennek megfelelően a Paramount ajánlata magasabb is, részvényenként 30 dollár, amit azonban nem támogat a WBD igazgatótanácsa. Ez nem is meglepő, hiszen

a Paramount azt is közölte korábban, hogy ez még nem a végső és legjobb ajánlat.

A Discovery Global értéke tehát semmiképpen sem lényegtelen abból a szempontból, hogy a Netflix vagy a Paramount ajánlata éri-e meg inkább a részvényeseknek, akiknek a dolgát azonban nem feltétlenül könnyíti meg a WBD közzététele. Ebben ugyanis három különböző megközelítés is szóba kerül, amiből a legalacsonyabb 1,33 dollárra értékeli az újonnan létrehozandó vállalat részvényeit, míg a legoptimistább forgatókönyv szerint azok akár 6,86 dollárt is érhetnek. A Paramount mindeközben amellett érvel, hogy a leválasztandó kábeltévé gyakorlatilag értéktelen.