Neuralink
Elon Musk
SpaceX
Tesla

Elon Musk őrült ígérettel állt elő: tömegtermékkel mászna bele az agyunkba, már orvos sem kell a beültetéshez

A Tesla-vezér azért hajlamos túlságosan nagyratörő ígéreteket megfogalmazni. A Neuralink agyimplantátumának idei tömeggyártása alighanem ezek közé tartozik.
K. B. G.
2026.01.01, 13:44
Frissítve: 2026.01.01, 13:45

2025 utolsó napját sem zárta őrült ígéret nélkül Elon Musk. A világ leggazdagabb embere szerdán azonban nem az utóbbi időben sok figyelmet kapó cégei, mint a Tesla, a tőzsdére készülő SpaceX vagy a mesterséges intelligencia startup xAI kapcsán fogalmazott meg hangzatos terveket, hanem az agyimplantátumokat gyártó Neuralink bővülését harangozta be az X-en.

Yogyakarta,,Indonesia,,January,31,,2024:,The,Logo,Of,The,American
A Neuralink tömeges elterjedését ígéri idén Musk/Fotó: Kemarrravv13

Tömegtermék lesz a Neuralink agyimplantátuma

A milliárdos azt ígérte, hogy a Neuralink nagy volumenű termelésbe fog az idei évben, és az implantátumokat egy teljesen automatizált sebészi eljárással fogja beültetni – írja a Reuters. A súlyos sérülésekkel vagy épp bénultsággal küzdő emberek segítésére létrehozott 

implantátumokból az elsőt 2024. januárjában ültették emberi agyba, melynek segítségével a páciens képes volt videójátékokat játszani, az internetet böngészni, a közösségi médiára posztolni vagy éppen a kurzort mozgatni a laptopon, 

igaz a beavatkozás után nem sokkal problémák léptek fel.

A nagy volumenű gyártásra vonatkozó terveknek némiképp az is ellentmond, hogy a Neuralink közlése szerint világszerte mindössze 12 ember kapott a cég csipjeiből szeptemberig. Azonban a vállalat júniusban így is képes volt újabb 650 millió dolláros finanszírozást felhajtani. 

Musknak a többi cégével is sok dolga lesz idén

Amennyiben a hírek igazak, úgy Musknak sűrű éve lesz a következő, hiszen miközben a Neuralink bővülésére készül, más, általa vezetett cégek életében is kulcsfontosságú lépések következhetnek.

A Tesla mint autógyártó a kereslet zuhanásával küzd, miután régóta nem jelentkezett új modellel, igaz a Model Y tavaly ráncfelvarráson esett át. Az autógyártó robotaxival kapcsolatos tervei sem haladnak a várt ütemben és 

az sem világos, hogy mikor kerül majd piacra az Optimus robot, amitől szintén sokat várnak a vállalat befektetői.

A SpaceX egyre több forrás szerint tőzsdére léphet a következő évben, méghozzá elképesztő értékeltség mellett, ami Muskot rögtön átrepítheti az ezermilliárd dolláros vagyonon. A részvénykibocsátásból világrekord összeget, 30 milliárd dollárnál is többet remélnek, a SpaceX piaci értékét pedig 1500 milliárd dollárra húzhatják fel. Ehhez ugyankkor rendkívül kedvező tőkepiaci környezetre van szükség, hiszen a SpaceX 2024-es éves bevétele (tehát nem a nyeresége) mindössze 13,1 milliárd dollár volt, aminek a vágyott értékeltség több mint a százszorosa.

Musknak ráadásul oda kell figyelnie a mesterséges intelligencia területén zajló öldöklő versenyre is az xAI vezetőjeként, miközben a céghez tartozó X közösségi oldal is várhatóan sokat leköt majd figyelméből. Ráadásul a milliárdos vezeti a The Boring Companyt is, bár az alagutas cég az utóbbi időben csak ritkán véteti észre magát újabb terveivel.

Az biztos, hogy a több cég élén is álló milliárdos az idei évben sem fog unatkozni, ám könnyen lehet az is, hogy a hangzatos ígéretek és a valóság között azért marad némi szakadék a Neuralinkes tervek esetében is.

