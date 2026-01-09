Deviza
Az Amazonra került a fogyasztószer, a gyártója hirtelen kedvenc lett

Ha egy üzlet beindul. Hatalmas fordulatot hozott a Novo Nordisk részvények árfolyamában a tablettás Wegovy fogyasztószer megjelenése, most pedig már az Amazonon is meg lehet venni, ami tovább hajtja a kurzust.
Murányi Ernő
2026.01.09, 17:31

Felkerült az Amazon Pharmacy online termékpalettájára a Novo Nordisk Wegovy nevű fogyókúrás tablettája, akár egészségbiztosítás keretében, akár anélkül rendelik meg - jelentette be az Amazon pénteken. 

Novo Nordisk A/S Headquarters In Bagsværd
A Novo Nordisk székháza / Fotó: NurPhoto via AFP

A biztosítással rendelkező ügyfelek 25 dollárt fizethetnek egy egy hónapra szóló ellátásért, míg a saját zsebből fizetők havi 149 dollártól juthatnak hozzá a készítményhez.

A következő hetekben a Wegovy tabletta amúgy már az Amazon Pharmacy kioszkoknak nevezett önkiszolgáló automatáiban is hozzáférhető lesz – tették hozzá.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) decemberben hagyta jóvá a Novo fogyókúrás tablettáját, amely ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a Wegovy és Ozempic márkanevek alatt forgalmazott, nagy sikerű injekciós fogyókúrás és cukorbetegség elleni gyógyszerek.

A dán gyógyszergyártó a hónap elején bejelentette, hogy az egyszeri napi adagú Wegovy tablettát 1,5 miligramos és 4 mg-os dózisokban kínálja havi 149 dollárért az önköltséges amerikai betegeknek.

Fogyasztószer: ez tabletta, nem kell szúrni magunkat

A Wegovy tabletta új fogyasztókat hozhat a Novo Nordisknak, mivel a tablettás kiszerelés azok tetszését is elnyerheti, akik szívesen fogynának, de nem szeretik szúrni magukat.

A pirulás Wegovy amúgy máris jelentős fordulatot hozott a Novo részvényeinek megítélésében, hiszen annak dacára, hogy a cég tavaly többször is figyelmeztetett a korábban kilátásba helyezett profittól való elmaradásra, újabban felfelé vette az irányt a kurzus. 

Az új gyógyszer amúgy több amerikai gyógyszertárláncnál, a különböző távegészségügyi szolgáltatóknál, valamint a dán cég saját NovoCare Pharmacy nevű értékesítési felületén is kapható lesz.

A Reuters szerint a Novo tablettájának sikere attól függ, hogy sikerül-e bevonzania azokat a saját zsebből fizető fogyasztókat, akik nem rendelkeznek biztosítással, ami jelentős eltérés a domináns üzleti modelltől, ahol a gyógyszerárakat az egészségbiztosítás keretében határozzák meg.

A részvénypiac reakciója mindenesetre rendkívül pozitív volt, hiszen pénteken a Novo részvényei a hírre Koppenhágában késő délutánig 4 százalékkal, 388 dán korona fölé drágultak, év eleje óta pedig már több mint 18 százalékos a felértékelődés. 

