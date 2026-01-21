Deviza
Döntő lépésre szánta el magát a világ legnagyobb cégének vezetője – személyesen nyitná újra a kulcsfontosságú piacot

Hiába nyerte el az Egyesült Államok engedélyét Jensern Huang, Kínát is meg kell győznie. Az Nvidia semmiképp sem akar végképp kiszorulni a legnagyobb csippiacról.
K. B. G.
2026.01.21, 13:57
Frissítve: 2026.01.21, 14:18

Évek óta húzódik az Nvidia kínai jelenlétével kapcsolatos vita, amit a mesterséges intelligencia fejlesztéséért folytatott versenyben előbb még az Egyesült Államok korlátozott, ám miután a cég tavaly engedélyt kapott arra, hogy piacra dobja H200-as csipjeit Kínában is, most Peking igyekszik gátat emelni az amerikai cég térnyerésének.

Jensen Huang Nvidia-vezér júliusi kínai útján / Fotó: AFP

A Bloomberg információi szerint ezért még januárban személyesen a cég vezetője, Jensen Huang utazik az ázsiai országba, hogy megnyissa az országot cége termékei előtt. A cégvezető a holdújév előtt céges bulikon vesz részt, de Pekingbe látogatva várhatóan tisztviselőkkel is tárgyal majd. Az Nvidia-vezér programja azonban még képlékeny.

Az Nvidia nem adja fel Kínát

Huang és az Nvidia számára a geopolitikai feszültségek és gátak ellenére is fontos Kína, így a cégvezető az év ezen szakaszában rendszeresen látogat az ázsiai országba. A H200 kínai értékesítése előtt leomló amerikai korlátok után most Peking gondolkozik azon, hogy mennyit engedjen be a csipből az országba. Korábbi sajtóhírek szerint még ebben a negyed évben megérkezhet a kínai engedély is egyes alkalmazásokra.

Kína a világ legnagyobb félvezető piaca, ám igyekszik a saját csipiparát fejleszteni és elszakadni az amerikai csipek függőségétől. Egyelőre azonban 

a helyi gyártók még nem tudják felvenni a versenyt a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges csipek területén az Nvidiával. 

Ezt jelzi az is, hogy bár a H200 egy generációval régebbi, mint az amerikai piacon most kapható csipek, azt továbbra is erősebbnek tartják, mint a kínai termékeket. Azonban a H200-as csipek kínai értékesítésének bevételét 25 százalékos amerikai vám is terheli és továbbra is meg kell felelnie az Nvidiának bizonyos szabályoknak, mielőtt azokat Kínának eladhatná.

Biztonsági aggályok miatt a H200-csipeket Kína kitilthatja 

  • a hadsereghez, 
  • kormányzati szervekhez, 
  • kritikus infrastruktúrához köthető alkalmazásokból és 
  • az állami tulajdonú vállalatokból, hasonlóan ahhoz, 
  • ahogy ezt tette az Apple termékeivel és 
  • a Micron Technologies csipjeivel is.

Júliusban az Nvidia-vezér He Lifeng kínai miniszterelnökkel és Vang Ventao kereskedelmi miniszterrel is találkozott, de a holdújévet is Kínában ünnepelte tavaly, kihagyva Donald Trump beiktatását.

