Itt az Nvidia legújabb nagy dobása, ami megmentheti a mesterséges intelligencia startupokat
Bemutatta legújabb megoldását, a Vera Rubint az Nvidia hétfőn Las Vegasban a CES 2026 rendezvényen, amitől a mesterséges intelligencia fejlesztésének és a modellek működésének hatékonysága nőhet meg ugrásszerűen. A csiptervező Rbin platformjának hat eleméből az egyikként a Vera Rubin egy Vera CPU-t és két Rubin GPU-t ötvöz egyetlen processzorrá.
Így néz ki az Nvidia Rubin platformja
A Yahoo Finance összefoglalója szerint a vállalat a Rubint az önállóan tevékenykedő ügynöki mesterséges intelligencia mellett a fejlett érvelő modellekhez és a szakértők ötvözete (mixture-of-experts MoE) modellekhez ajánlja. A cég élén álló Jensen Huang szerint
a Rubin pont akkor érkezik meg, amikor az MI számítások iránti kereslet mind a képzés, mind a modellek működtetéséhez szükséges következtetések terén az eget verdesi.
Az új platform egyébként a Vera CPU és a Rubin GPU mellett számos más hálózati és tároló csipet is tartalmaz az Nvidiától és így az egész Vera Rubin NVL72 szerver formájában is kapható, amiben már 72 GPU található. Több ilyen kombinációjával pedig létrehozható a DGX SuperPOD, egy masszív mesterséges intelligencia szuperszámítógép, amikre az Nvidia fő ügyfelei, mint a Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta dollármilliárdokat hajlandók költeni.
Újabban az Nvidia Inference Context Memory Storage képében tárhelyet is hirdet, amire a több ezer milliárd paraméteres és több lépéses érvelést használó nmodellek adatainak tárolásához és megosztásához van szükség.
Mindez pedig azt jelenti, hogy az új Rubin platform hatékonyabb a korábbi Grace Blackwellnél, például az azonos MoE modellek képzéséhez elég negyedannyi GPU, így a felszabaduló csipek más feladatokat is elláthatnak. Az Nvidia szerint mindennek eredményeként tizedére csökken a követekztetési tokenek költsége, tehát a mesterséges intelligencia modellek működtetése olcsóbb lesz.
A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükség is van egy hatékonysági ugrásra
Erre a mesterséges intelligenciát zászlajukra tűző cégeknek nagy szükségük is van, hiszen jelenleg sokszor még az előfizetők sem fedezik az MI-használat költségeit, nem is beszélve arról, hogy a legtöbb modell egyes változatai ingyenesen is elérhetők. Nem csoda, hogy az iparági startupok folyamatosan kénytelenek új finanszírozás után kutatni.
Az Nvidia szerint a Rubint már tesztelik a cég partnereivel és a csip már teljes gyártás alatt áll. A mesterséges intelligencia csipek területén piacvezető Nvidia értéke októberben átlépte az 5 ezer milliárd dolláros határt is, igaz, azóta a részvények árfolyam némileg csökkent az MI-költések nagysága miatti aggodalmak eredményeként. Ráadásul kezdenek megjelenni versenytársak is a paicon, az AMD például most indítja el saját új ajánlatát, a Heliost, de októberben a Google és az Amazon is arról számolt be, hogy az Anthropic a két cég saját fejlesztésű csipjeit is használja.
A Meta és több felhőszolgáltató pedig szintén érdeklődik a Google csipjei iránt.
Bár az Nvidia megőrizheti előnyét az AMD-vel és saját ügyfeleivel szemben, a cég értékeltségébe kódolt folyamatos növekedés árnyékában már a piaci részesedés kisebb csökkenése vagy az MI-költekezés lassulása is drámai következményekkel járhat.