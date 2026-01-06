Itt az Nvidia legújabb nagy dobása, ami megmentheti a mesterséges intelligencia startupokat

Bemutatta legújabb megoldását, a Vera Rubint az Nvidia hétfőn Las Vegasban a CES 2026 rendezvényen, amitől a mesterséges intelligencia fejlesztésének és a modellek működésének hatékonysága nőhet meg ugrásszerűen. A csiptervező Rbin platformjának hat eleméből az egyikként a Vera Rubin egy Vera CPU-t és két Rubin GPU-t ötvöz egyetlen processzorrá.

Jensen Huang Nvidia-vezér szerint pont jókor érkezik a Rubin/Fotó: AFP

Így néz ki az Nvidia Rubin platformja

A Yahoo Finance összefoglalója szerint a vállalat a Rubint az önállóan tevékenykedő ügynöki mesterséges intelligencia mellett a fejlett érvelő modellekhez és a szakértők ötvözete (mixture-of-experts MoE) modellekhez ajánlja. A cég élén álló Jensen Huang szerint

a Rubin pont akkor érkezik meg, amikor az MI számítások iránti kereslet mind a képzés, mind a modellek működtetéséhez szükséges következtetések terén az eget verdesi.

Az új platform egyébként a Vera CPU és a Rubin GPU mellett számos más hálózati és tároló csipet is tartalmaz az Nvidiától és így az egész Vera Rubin NVL72 szerver formájában is kapható, amiben már 72 GPU található. Több ilyen kombinációjával pedig létrehozható a DGX SuperPOD, egy masszív mesterséges intelligencia szuperszámítógép, amikre az Nvidia fő ügyfelei, mint a Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta dollármilliárdokat hajlandók költeni.

Újabban az Nvidia Inference Context Memory Storage képében tárhelyet is hirdet, amire a több ezer milliárd paraméteres és több lépéses érvelést használó nmodellek adatainak tárolásához és megosztásához van szükség.

Mindez pedig azt jelenti, hogy az új Rubin platform hatékonyabb a korábbi Grace Blackwellnél, például az azonos MoE modellek képzéséhez elég negyedannyi GPU, így a felszabaduló csipek más feladatokat is elláthatnak. Az Nvidia szerint mindennek eredményeként tizedére csökken a követekztetési tokenek költsége, tehát a mesterséges intelligencia modellek működtetése olcsóbb lesz.

A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükség is van egy hatékonysági ugrásra

Erre a mesterséges intelligenciát zászlajukra tűző cégeknek nagy szükségük is van, hiszen jelenleg sokszor még az előfizetők sem fedezik az MI-használat költségeit, nem is beszélve arról, hogy a legtöbb modell egyes változatai ingyenesen is elérhetők. Nem csoda, hogy az iparági startupok folyamatosan kénytelenek új finanszírozás után kutatni.