Deviza
EUR/HUF379,65 -0,19% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF438,4 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,25% PLN/HUF90,33 -0,12% RON/HUF74,49 -0,15% CZK/HUF15,63 -0,17% EUR/HUF379,65 -0,19% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF438,4 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,25% PLN/HUF90,33 -0,12% RON/HUF74,49 -0,15% CZK/HUF15,63 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
Concorde Értékpapír Zrt
olaj
elemzés

A Közel-Kelet ismét felülírja az olajpiaci fundamentumokat

Az olajpiacon ismét megjelent a geopolitikai bizonytalanság, és a befektetők figyelme újra a Közel-Kelet felé fordul. A fundamentumok önmagukban alacsonyabb árakat indokolnának, a politika azonban ezúttal is felülírhatja a számokat. Egyelőre nem világos, hogy a térségben zajló katonai mozgások valódi fordulatot jeleznek-e, vagy csupán átmeneti feszültségről van szó, amely csak rövid időre hagy nyomot az árfolyamokon.
Gajda Mihály, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője
2026.01.29, 06:50

Az olajpiac ismét Iránra figyel, és napok óta épül a geopolitikai prémium az olajárba. Geopolitikai feszültségek nélkül a Brent olajár jelenleg valahol 60 dollár per hordó körül lehetne a túlkínálat miatt, ám a geopolitika az olajiparban mindig közbeszól, és most is van valamekkora prémium az áron a venezuelai beavatkozás utózöngéi, az extrém hideg tél és az Irán elleni lehetséges csapások miatt. Habár az igazi béke sose állt be Irán és Izrael között a tavalyi 12 napos háború után, a piac most ismét felkapta a fejét, amikor a napokban a régióba vezényeltek egy repülőgéphordozó-csoportot, és hadgyakorlatokat tartanak. Nagy kérdés, hogy odacsap-e Iránnak az USA, megrengetve ezzel az olajárat, vagy valami másra számíthatunk.

Gajda Mihály, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzőjeVG-stratégia , olaj
Geopolitikai feszültség: Irán újra megdrágítja az olajat

Az amerikai adminisztráció mozgástere és korlátai

Az adminisztráció és kulcsszavazóbázisuk számára igen fontos az olajár és az erősen korlátozott külföldi beavatkozás, pláne ahogy közelednek a félidős választások, így várhatóan az olyan kimenetelű eseménysorokat igyekszik Trump elkerülni, amelyek tartósan megnövekedett olajárhoz vezetnének. Ezenfelül a közelgő és valószínű kormányzati leállás szintén csökkentheti az adminisztráció beavatkozási kedvét.

Így a katonai beavatkozás lehetősége arra korlátozódhat, hogy Irán atom és/vagy katonai, pl. ballisztikusrakéta-gyártási létesítményeire mér korlátozott és jól fókuszált csapásokat.

Rezsimváltáshoz ilyen műveletek alkalmatlanok, szóval ez valószínűleg nincs a döntési palettán.

De annak is jókora esélye van, hogy csak biztonságból vezényelte ide az USA a flottája egy részét, hogy minden körülmének között biztosítsa a Hormuzi-szoros átjárhatóságát. Továbbá nyomást gyakorol az Iráni vezetésre, hogy írja alá a nukleáris megállapodást.

Forgatókönyvek és az olajár várható reakciója

A piaci szereplők jelenleg két alapvető forgatókönyvvel számolnak az olajár alakulását illetően:

  1. Eszkalációs forgatókönyv:
    Ha a térségben légicsapások érik a kulcsfontosságú létesítményeket, az olajár rövid idő alatt jócskán megugorhat. Ebben az esetben 10-15 dolláros hordónkénti drágulás sem kizárt, ami akár 80 dollárig is felviheti az árakat. A piac ugyanakkor arra számít, hogy a feszültség enyhülésével – hasonlóan a 2025-ös eseményekhez – később korrekció következhet.
  2. Megnyugvást hozó forgatókönyv:
    Ha világossá válik, hogy az amerikai flotta jelenléte elsősorban megelőző, biztonsági és nyomásgyakorló jellegű, és nem jár közvetlen katonai akcióval, az olajpiaci feszültség gyorsan lecsenghet. Ebben az esetben az olajár visszatérhet a 60 dollár körüli szintekre.

Ami óvatosságra intheti az amerikaiakat, hogy az Iráni rezsim az utóbbi tüntetéshullám után sokkal agresszívabban reagálhat, mint a 2024–2025 közötti konfliktusok során, mivel sarokba szorítva érzi magát. Így várhatóan a Trump-adminisztráció kerüli a beavatkozást, vagy limitált beavatkozás lesz, mint 2025-ben, gyors lecsengéssel.

Szóval várhatóan kicsi az esélye annak, hogy olyan beavatkozás legyen, ami hosszú időre jelentősen megemeli az olajárat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu