Üzemanyagár: repeshetnek az autósok az örömtől, folytatódhat a brutális árcsökkenés a benzinkutakon

Tavaly januárban még 75 dollár körüli átlagos olajárat jósoltak az elemzők. Az első csapást az áprilisi vámvihar mérte az olajpiacra. Onnan még visszaépültek az árak. A WTI, a Brent és az Ural jegyzése is visszakapaszkodott 75 dollár közelébe. Ám nyár közepétől megindult a máig tartó hosszú lecsorgás. Decemberben már 50-60 dollár között mozog a három nagy benchmark. És az elemzők egymással versengve publikálják az egyre alacsonyabb olajár prognózisokat a jövő évre.

Hosszú lecsorgás az olajpiacon / Fotó: lusia83 / Shutterstock

Izgalom volt bőven, de semmi extrém mozgás

Az olajpiac idei ármozgásai historikusan nem számítanak extrémnek. Különösen nem, ha figyelembe vesszük, Donald Trump vámháborúját, a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktust, a gázai válságot, az ukrajnai háborút, s a mindezekhez kapcsolódó szankciós hálót. Nyilvánvalóan a legerősebben ható tényező az ukrajnai háború lezárása lenne. Már a többször újrakezdett béketárgyalások és a tűzszünet reménye is rendre lejtőre küldték az olajárakat. Nem véletlenül, hiszen az orosz olajtermelés a globális kibocsátás több mint 10 százalékát adhatja.

Az orosz olajtermelést sújtó szankciók feloldása robbanásszerűen megerősítené a kínálati oldalt.

Egyrészt jócskán csökkenne a rövid távú orosz ellátási zavarok jelentette kockázat, emellett visszaáramlana a piacra a jelenleg tengeren tárolt, jelentős mennyiségű orosz olaj.

Év végére azonban újabb válsággóc alakult ki, mely éppen ellentétesen irányba hat, amennyiben Venezuela amerikai blokádja, s az ország árnyékflottájának feltartóztatása nyomán a karácsonyi ünnepek előtt váratlanul kilőtt az addig a 2021-es mélypontok felé tartó olajár.

A venezuelai kőolaj a globális kínálat mindössze 1 százalékát adja,

ezért a piaci szereplők korábban nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget az esetleges korlátozásoknak. Úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok és az OPEC+ termelői csoport növekvő kínálata nagyrészt ellensúlyozza az ellátási zavarok miatti aggodalmakat. Az amerikai elnök által bejelentett teljes és átfogó embargó hozott fordulatot. A piac immár komolyan veszi, hogy az amerikai hadihajók megállítják a szankcionált venezuelai olajszállító tankereket.