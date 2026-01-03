Üzemanyagár: repeshetnek az autósok az örömtől, folytatódhat a brutális árcsökkenés a benzinkutakon
Tavaly januárban még 75 dollár körüli átlagos olajárat jósoltak az elemzők. Az első csapást az áprilisi vámvihar mérte az olajpiacra. Onnan még visszaépültek az árak. A WTI, a Brent és az Ural jegyzése is visszakapaszkodott 75 dollár közelébe. Ám nyár közepétől megindult a máig tartó hosszú lecsorgás. Decemberben már 50-60 dollár között mozog a három nagy benchmark. És az elemzők egymással versengve publikálják az egyre alacsonyabb olajár prognózisokat a jövő évre.
Izgalom volt bőven, de semmi extrém mozgás
Az olajpiac idei ármozgásai historikusan nem számítanak extrémnek. Különösen nem, ha figyelembe vesszük, Donald Trump vámháborúját, a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktust, a gázai válságot, az ukrajnai háborút, s a mindezekhez kapcsolódó szankciós hálót. Nyilvánvalóan a legerősebben ható tényező az ukrajnai háború lezárása lenne. Már a többször újrakezdett béketárgyalások és a tűzszünet reménye is rendre lejtőre küldték az olajárakat. Nem véletlenül, hiszen az orosz olajtermelés a globális kibocsátás több mint 10 százalékát adhatja.
Az orosz olajtermelést sújtó szankciók feloldása robbanásszerűen megerősítené a kínálati oldalt.
Egyrészt jócskán csökkenne a rövid távú orosz ellátási zavarok jelentette kockázat, emellett visszaáramlana a piacra a jelenleg tengeren tárolt, jelentős mennyiségű orosz olaj.
Év végére azonban újabb válsággóc alakult ki, mely éppen ellentétesen irányba hat, amennyiben Venezuela amerikai blokádja, s az ország árnyékflottájának feltartóztatása nyomán a karácsonyi ünnepek előtt váratlanul kilőtt az addig a 2021-es mélypontok felé tartó olajár.
A venezuelai kőolaj a globális kínálat mindössze 1 százalékát adja,
ezért a piaci szereplők korábban nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget az esetleges korlátozásoknak. Úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok és az OPEC+ termelői csoport növekvő kínálata nagyrészt ellensúlyozza az ellátási zavarok miatti aggodalmakat. Az amerikai elnök által bejelentett teljes és átfogó embargó hozott fordulatot. A piac immár komolyan veszi, hogy az amerikai hadihajók megállítják a szankcionált venezuelai olajszállító tankereket.
Prognózisban nincs hiány az olajpiacon
Az olaj világpiaci ára jövőre tartósan 60 dollár alá kerülhet – legalábbis erre utalnak a nagy befektetési bankok és az Egyesült Államok Energiahivatalának (EIA) friss prognózisai. A szakértők szerint 2026-ban a piacot túlkínálat jellemzi majd, amelyet a gyenge keresletnövekedés és a tovább bővülő OPEC+ és nem OPEC-termelés egyaránt erősít. Ami lefelé tolja az olajárakat.
Hosszan fennmaradó túlkínálatra számít
a holland ABN AMRO Bank, előrejelzésük szerint, a Brent ára a jövő év elején még 58 dollár lehet, de 2026 végére akár 50 dollárra is mérséklődhet. Míg az éves átlagárat 55 dollárra teszik.
A Reuters november végi elemzői felmérése alapján a WTI jövőre átlagosan 59 dollárra eshet, míg a Brent 62 dollár körül alakulhat.
A Goldman Sachs ennél is nagyobb esést lát: a WTI átlagát 53 dollárra várja jövőre. Ugyanakkor úgy vélik, hogy a piac jövőre ledolgozza a túlkínálati hullámot, s 2027-re ismét egyensúlyba kerül.
Jelenleg, talán
a JPMorgan elemzése a legmerészebb:
szerintük a Brent olaj hordónkénti ára 2027-re akár a 30 dollárig is eshet a világpiacra ömlő túlkínálat hatására.