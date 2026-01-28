Hihetetlen, de Sam Altman továbbra is képes egyre nagyobb összegeket felhajtani – a Softbank rádupláz az OpenAI-ra tett tétjére, és ez még nem minden

Az OpenAI elképesztő mennyiségű pénzt költ a mesterséges intelligencia fejlesztésére, így hiába ért el 20 milliárd dolláros éves bevételt, továbbra is dollármilliárdokra rúgó veszteségeket kénytelen évről évre elkönyvelni, miközben a cég élén álló Sam Altman mintegy 1400 milliárd dollár értékű kötelezettséget vállalat a következő évtizedre, amiért a startup számítási kapacitást és infrastruktúrát vásárolhat a következő évtizedben.

Sam Altman még mindig talál új befektetőket, noha az OpenAI nyereséges működése a távoli jövőbe vész / Fotó: Anadolu via AFP

Az OpenAI folyamatosan friss tőkét igényel

Azt a cég pénzügyi vezetője, Sarah Friar is elismerte, hogy a további fejlesztések nemcsak technológiai, hanem pénzügyi innovációt is igényelnek, miközben az OpenAI egyre több megoldáson gondolkozik, melyek a bevételek növekedésével járhatnak. A mesterségesintelligencia-startup azonban addig is kénytelen újra és újra tőkét emelni, egyelőre egyre nagyobb értékeltség és felhajtott összegek mellett.

A Financial Times információi szerint

az OpenAI legújabb tőkeemelése már 100 milliárd dollárt vonhat be, a befektetés előtt 750 milliárd dollárra értékelve a céget.

Ez a Companies Market Cap keddi adatai szerint a 16. legnagyobb cégértéket jelentené a tőzsdei cégek körében, a befektetés utáni 850 milliárd dolláros értékeltséggel pedig a 14. lenne az OpenAI. A lista csak a tőzsdén jegyzett cégeket vizsgálja, ám a nem tőzsdei cégek közül talán csak a SpaceX értékeltsége lehet hasonló nagyságú. Ugyanakkor a cég közelgő tőzsdei bevezetéséről szóló pletykák szerint az IPO során ezermilliárd dollárra értékelhetik az IPO-n az OpenAI-t.

A finanszírozási körben részt vehet a Softbank is, mely eddig a legnagyobb összeget adta a startupnak. Szon Maszajosi cége eddig több mint 30 milliárd dollárt adott az OpenAI-nak, ám a cég tavalyi átalakítása után ezért a vállalatnak csak mintegy a 11 százalékát kapta meg, míg a korábban, ám kisebb összeget befektető Microsftnak 27 százalékos tulajdonrész jutott.

Az OpenAI feje nemcsak a finanszírozás, de versenytársak miatt is főhet

A ChatGPT-vel az iparág vezetőjévé vált OpenAI számára az is gondot jelenthet, hogy a versenytársak kezdik utolérni, legyen szó az Anthropicról vagy a Google-ről. Az utóbbi legújabb modelljének megjelenése után Altman tavaly decemberben vörös riasztást adott ki a cégben, ami jelzi, hogy

a riválisok erősödését az OpenAI is rendkívül komolyan veszi.

A legfrissebb tőkeemelésben a Softbank mintegy 30 milliárd dollárral vehet részt, de a finanszírozási körben helyet kaphat az Amazon, az Nvidia, az Abu Dhabi Investment Authority és az MGX is. A Softbank óriási összeget tett fel az OpenAI sikerére, melynek finanszírozása érdekében tavaly még a teljes Nvidia-részvénycsomagjától is hajlandó volt megválni 5,8 milliárd dollárért.