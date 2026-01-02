Miközben mindenki a Molra figyelt, fergeteges száguldásba kezdett az egyik legnagyobb riválisa: óriási gázmező áll a háttérben – de a magyaroknak van rá válasza
A lengyel tőzsde vezető indexének fergeteges erősödését főként az energia- és a vegyipari szektor árfolyamnyeresége hajtotta, ám még a legjobban szereplő papírok közül is kiemelkedett a Mol lengyel riválisának, az Orlennek az erősödése.
Több lengyel blue chip is 5 százalék körül emelkedett
A WIG30 zárásra 2,40 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett.
Az index legjobban teljesítő részvénye az Orlen volt, amely 5,4 százalékkal, 101,3 zlotyra lőtt ki.
Eközben a Cyfrowy Polsat multimédia vállalat papírjai 5,08 százalékkal erősödtek, a Bank Millenniumé pedig 4,9 százalékkal új csúcsra drágultak.
A leggyengébben a Dino Polska kiskereskedelmi lánc részvényei telesítettek, mintegy 0,9 százalékos visszaeséssel.
Jellemző azonban a varsói eufóriára, hogy a Dino volt a WIG-index egyetlen gyengülő papírja, hiszen a második legrosszabbul szereplő cég, az Orange Polska telekommunikáció vállalat árfolyama 0,2 százalékkal gyarapodva, szintén új csúcsot állított fel.
Összességében pedig a Varsói Értéktőzsdén 481 részvény erősödött, míg 142 gyengült és 56 stagnált.
Több tényező hajtotta a Mol-rivális szárnyalását
Az Orlen brutális erősödését a pozitív piaci hangulat és a kedvező 2026-os kilátások mellett a lengyel olaj- és gáziparban, valamint az energiaszektorban tapasztalható széles körű piaci fellendülés is hajtotta. A cég piaci kapitalizációja tavaly a duplájára nőtt, miután vállalat a közelmúltban elérte fő termelési céljait.
December 29-én kezdte el a kitermelést a lengyelországi Różańsko földgázmezőn, amely a becslések szerint 1,2 milliárd köbméterrel növelte tartalékait.
Eközben folytatódik a norvégiai terjeszkedése is: december 22-én zárta le az Északi-tengeren található Albuskjell és Vest Ekofisk mezőkben szerzett részesedése felvásárlását, amelyek várhatóan további 420 millió köbméterrel növelik éves gáztermelését.
Emellett ugyancsak decemberben szerzett meg egy - a műanyag- és műgumigyártás szempontjából kulcsfontosságú - butadién-kitermelő üzemet a szintén lengyel Synthostól. Az akvizíció jelentősen erősíti az Orlen petrolkémiai értékláncát.
Ha ez még mind nem lenne elég, az év utolsó hónapjában nyert a vállalat a lengyel kormány balti-tengeri szélerőmű-aukcióján is, ezzel biztosítva vezető pozícióját Lengyelország energiaátmenetében.
A Mol regionális szektortársként a szerb NIS jelenleg orosz tulajdonban álló többségi részesedésének megszerzésével tarthatná a lépést.
Szilárdak az Orlen pénzügyi fundamentumai is , ideértve, hogy a valaha volt legmagasabb hitelminősítések mellett működik - A3 a Moody'stól és BBB+ a Fitchtől. A 2025-ben kifizetett 6 zlotys osztalék pedig megint csak rekordot döntött.