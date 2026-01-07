Oszoljanak! Nincs itt semmi látnivaló!

A nagy recesszió elmaradt, az infláció nem szabadult el, miközben a pénz és a tőkepiaci menetelés folytatódott. Mégis, talán azért érdemes tovább árnyalni a képet. Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint a világ folyását meghatározó erőket öt csoportba érdemes gyűjteni annak érdekében, hogy egy átlátható és mindent átfogó képet kapjunk: az adósság/pénz ereje; a belföldi rend és káosz ereje; a nemzetközi rend és káosz ereje; a természet ereje (árvizek, szárasságok, járványok); a technológia és az emberi termelékenység ereje. Dalio több könyvében is összefoglalta ezt a keretrendszert, amelyen belül megkísérlem áttekinteni a széles értelembe vett gazdasági helyzetet az Államokra koncentrálva ebben a 2 részes cikksorozatban.

Fotó: NurPhoto via AFP



A keretrendszer: rövid és hosszú adósságciklusok

A rendszer gyakorlatilag a történelmet nagy adósságciklusokra (Big Debt Cycle) bontja, ezek több, kisebb szakaszra szedhetők, amelyeket a fent leírt öt tényező befolyásol, miközben azok is mind kapcsolatban állnak egymással. Ezen ciklusok középpontjában a gazdasági növekedés, a kamatok, az infláció és az eszközárak állnak, amelyek állandó változásából következik a ciklikusság.

A rövid ciklusokból könnyebb kiindulni: a ciklus elején olcsó a kölcsön (alacsony a kamatszint az inflációhoz képest), kisebb a gazdasági aktivitás, amely kölcsönfelvételre és beruházásra sarkalja a gazdasági szereplőket. Beindul a növekedés, a fogyasztás, nőnek az eszközárak és ezeken keresztül az infláció, míg az egy olyan szintet el nem ér, amely szigorúbb monetáris politikát követel meg. Ekkor megnövekednek a kamatok, lemennek az eszközárak, csökken a fogyasztás és visszaesik a gazdasági aktivitás. Ennek eredményeként csökken az infláció, amelyet követve csökkennek a kamatok is, amellyel újra kezdődik a ciklus.

Ezek a rövid ciklusok azonban összeadódnak, egymásra épülnek, amely eredményeként létrejön a nagy adósságciklus. A kisebb ciklusok során megfigyelhető az adósságszintek emelkedő és csökkenő szakasza, 1-1 ciklus csúcsa jellemzően magasabban alakul az előző csúcsnál, így egy felfele kúszó trend alakul ki az adósságban. Ezek a rövid adósságciklusok addig adódnak össze, amíg egyszer fenntarthatatlanná nem válik az adósság, majd valamilyen sokk hatására megkezdődik a de-leveraging. Egy ilyen nagy ciklus elején az adósság felhalmozása könnyebb, hiszen az alacsonyabb adósságszint alacsonyabb kamatterhet és törlesztést jelent, azonban ahogy haladunk előre az időben és adódik össze az adósság, egyre nehezebb a törlesztés. A magasabb törlesztő finanszírozásához újra adósságot kell vállalni és olyan gazdasági növekedést célozni, amely képes finanszírozni egy ilyen költségvetést (jellemzően fiskális túlköltekezéssel). A ciklus végén azonban egyre nehezebb kielégíteni a hitelezőket (a kötvénytulajdonosokat), növekedik a kínálat, így egyre magasabb szinten hajlandók finanszírozni az adósságot, míg egy ponton a kereslet és a kínálat nem találkozik már, hiszen a kamatszint, ami elég magas a befektetőknek, már megfizethetetlen az adósnak.