Ferihegyi gyorsvasút: 2028-ban kezdődhet az építkezés, kiderült, hogyan finanszírozzák a gigaprojektet – „már ma hajlandó lenne felszállni a vonatra 10 millió utas"

Osztalék: a Richter amerikai partnerétől a Coca-Coláig – tőlük várják a pénzesőt 2026-ban a befektetők

A továbbra is bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezetben felértékelődhet idén a rendszeres jövedelmet biztosító befektetések. Az amerikai tőzsdén 2026 elején is hemzsegnek a vonzó osztalékot fizető részvények.
K. T.
2026.01.07, 10:26
Frissítve: 2026.01.07, 11:24

Jól indult az új év a tőzsdéken, bár az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása jelzi, a geopolitikai feszültségek vélhetően idén sem hagyják majd unatkozni a befektetőket. A továbbra is bizonytalan környezetben a részvényárfolyamok hullámzásának meglovagolása mellett a valamelyest kiszámíthatóbb, osztalékra építő stratégiák felértékelődhetnek 2026-ban, utóbbihoz mutatunk most néhány ígéretes tengerentúli papírt.

osztalék, részvény, tőzsde
Bőven akad vonzó osztalékkal kecsegtető részvény az amerikai tőzsdén 2026 elején / Fotó: Photoviriya / Shutterstock (képünk illusztráció)

A bőséges kínálatból elsőként érdemes az osztalékcsászár részvényeket áttekinteni, vagyis azokat a vállalatokat, melyek hosszú évtizedek óta kiszámítható osztalékfizetőnek számítanak. A részvényesi juttatásokat legalább 50 év óta folyamatosan emelő társaságok közül a Richter amerikai értékesítési partnerét, az AbbVie-t listázza első helyen a The Motley Fool befektetési tanácsadó cég, amely jelenleg az egyik legjobb egészségipari részvénynek tartja a 3 százalékos osztalékhozammal forgó papírt az osztalékfókuszú befektetőknek.

A Richter partnere az egyik legjobb amerikai osztalékcsászár 

Az AbbVie vezető készítménye, a Humira szabadalmi védettsége ugyan lejárt 2023 elején, a gyógyszergyártó azonban az ebből származó bevételkiesést le tudta küzdeni, a többi között a Richter csúcsgyógyszerének, a Vraylar felfutásának is köszönhetően. A vényköteles antipszichotikum 2025 első kilenc hónapjában 2,599 milliárd dollár bevételt hozott az AbbVie-nak, ez 10,9 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest. 

A 2025 végén újabb fél évvel meghosszabbított, így az évtized végéig szabadalmi védettséget élvező készítménytől a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételt vár a Richter amerikai értékesítési partnere.

Az osztalékcsászárok közül az üdítőital-gyártó Coca-Cola és az amerikai kiskereskedelmi óriás Walmart tűnik még vonzónak, előbbi 2,9, utóbbi viszont csupán 0,8 százalékos hozamot kínál az év elején beszállóknak.

Ingatlan, energia és közműcégek – itt kell keresni a magas osztalékot

A tengerentúlon is népszerű szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (REIT-ek) közül a Realty Income a befektetési tanácsadó első számú választása, ami amellett, hogy jelenleg 5,7 százalékos hozamot kínál, havonta fizet osztalékot, ráadásul az elmúlt 30 év során folyamatosan emelte a kifizetés összegét.

Az energetikai vállalatok hosszú ideje kedveltek a szektorra jellemző, megbízható, magas osztalékhozam miatt. A négy legígéretesebb részvény közülük is 

  • a 4,5 százalékos osztalékkal forgó Chevron, 
  • az 5,8 százalékos hozamot kínáló Enbridge, 
  • a 8 százalékos hozamú Energy Transfer, 
  • valamint az Enterprise Products Partners 6,8 százalékos osztalékkal.

Közülük is az Enbridge tűnik a legérdekesebbnek, melynek csővezetékei Észak-Amerikában szállított nyersolaj 30 százalékát és az Egyesült Államokban fogyasztott földgáz körülbelül egyötödét szállítják. A társaság emellett Észak-Amerika legnagyobb földgázszolgáltatója is, stabilan jövedelmező működésére pedig jellemző, hogy immár az egymást követő 31. évben növelte a kifizetett osztalékát.

Érdemes szétnézni a közműcégek között is, az energiához hasonlóan ez a szektor is hagyományosan a bőkezűbb kifizetők közé tartozik, ráadásul a turbulens időszakokban is biztos menedéket jelenthetnek a befektetőknek, mivel működésük, teljesítményük kevésbé kötött a gazdasági ciklusokhoz.

A Brookfield Renewable Partners 5,5 százalékos, testvércége, a Brookfield Infrastructure partners pedig 4,9 százalékos osztalékhozammal vásárolható jelenleg, a szintén magasabb arányú kifizetők közé tartozó Clearway Energy pedig 5,4 százalékos hozammal kecsegtet. A szintén a listán szereplő Dominion Energy papírjai 4,5 százalékos osztalékhozammal forognak.

Bőkezű kifizetés és alacsony árazás – a befektetők álma

Ritkán kedvező piaci együttállás, amikor a magas osztalék alacsony árazással párosul, ilyenkor ugyanis a tekintélyes promt kifizetés mellett a részvény felértékelődéséből is profitálhatnak a befektetők. Az S&P 500 index előremutató P/E rátájához képest diszkonttal forgó vállalatok közül jelenleg több, a saját területén meghatározó nagyvállalat részvényei is megfelelnek ennek a kettős kritériumnak:

  • az egészségipari óriás Pfizer 6,9 százalékos, 
  • az amerikai távközlési piac második számú szolgáltatója, a Verizon 6,8 százalékos,
  • az UPS logisztikai vállalat 6,6 százalékos, 
  • a pénzügyi szolgáltató Prudential Financial pedig 4,8 százalékos hozamot kínál.

Mindezt vonzó árazás mellett, így akár tekintélyes árfolyam-emelkedéssel is meghálálhatják 2026-ban a befektetők beléjük vetett bizalmát.

 

