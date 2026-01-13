Deviza
Dupla csúcs a magyar tőzsdén: az OTP és a BUX is soha nem látott magasságba ért – a forint is nagy nyertes

A hét második napján is rekordok dőltek a pesti tőzsdén. A BUX index mellett az OTP is remekelt, felülteljesítve az európai mezőnyt. A forint is nyert az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.01.13, 17:18
Frissítve: 2026.01.13, 17:38

Újabb erős napot tudhat maga mögött a hazai részvénypiac, a vegyes nemzetközi hangulat dacára magabiztos emelkedés jellemezte a pesti tőzsdét. A BUX 1,3 százalékos ralival a hét második napján is rekordot döntött, 118 863 pontra érkezve a nap végére. A magyar blue chip részvények teljesítménye ugyanakkor vegyes volt a 22,7 milliárd forintot megmozgató tőzsdenapon.

OTP, BUX, forint
Újabb csúcsra ért az OTP kedden, a forint is az erős oldalra került / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az ismételt csúcsdöntés ezúttal is leginkább az OTP remeklésének köszönhető, amely 1,8 százalékos meneteléssel kiemelkedett a mezőnyből, és 37 920 forintos záróárával ugyancsak eddig soha nem látott magaslatra ért.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 37 920 HUF 0 / +1,8 %
Forgalom: 16 093 259 210 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kitett magáért a Mol is, részvényei 1,7 százalékkal 3250 forintra drágultak. A Richter kurzusa eközben 0,9 százalékkal 10 290 forintig emelkedett.

A Magyar Telekom kilógott a sorból, a távközlési papír 0,8 százalékos esést követően 1850 forintról várhatja a folytatást.

A forint hullámzó teljesítményt mutatott kedden, de végül erősödni tudott a főbb devizák ellenében. A kereskedésének két inflációs adat, a decemberi magyar és az amerikai fogyasztói árindex szabott irányt. Reggeli mélypontról fordult a hazai fizetőeszköz az euróhoz képest, a 388-as szintről a tőzsdezárásra 386,3-ig jött vissza a kurzus. Ez 0,2 százalékos forinterőt jelez.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,3988 -0,19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárhoz képest 0,1 százalékos előnye maradt a hazai pénznek a pesti tőzsdezárásra, napon belül azonban ennél jobban is állt a forint. A váltási árfolyam 331,6 forint.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,785 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákkal összevetve is az erős oldalon maradt a hazai pénz: a cseh korona minimálisan lett olcsóbb, a lengyel zlotyn viszont 0,25 százalékot hozott délután 17 óráig.

