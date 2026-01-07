Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
OTP
BUX

Folytatódott a menetelés, új rekordon az OTP és a BUX

Egy kicsit megint feljebb lépett a pesti börze vezető indexe. A blue chipek közül drágult az OTP, a Mol és a Magyar Telekom is.
Murányi Ernő
2026.01.07, 17:22
Frissítve: 2026.01.07, 17:51

Felemásan nyitottak az amerikai részvényindexek és vegyes teljesítményt nyújtottak az európai tőzsdék is szerdán, miután előző nap a Dow Jones új rekordjával búcsúzott a kereskedéstől a Wall Street. Az OTP és a BUX azonban a hét harmadik napján is folytatta a menetelést, ha egy kissé visszafogottabban is.

_VEZ4431 OTP
Az OTP és a BUX is új rekorddal búcsúzott a parkettől / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti börze zárása magasságában szerdán a Nasdaq 0,2 százalékos pluszban volt, míg a Dow és az S&P 500 enyhe mínuszban mozgolódott.

Európában a meghatározó tőzsdemutatók közül már egyedül a DAX volt a pozitív tartományban, nagyjából 0,8 százalékkal meghaladva keddi záróértékét. A többi index 1 százalék alatti veszteséget hozott össze reggel óta.

Ebben a környezetben a BUX ismét emelkedéssel búcsúzott a parkettől, igaz, csak a zárószakaszban, és akkor is csupán minimális mértékben, 0,12 százalékkal kerekedett keddi záróértéke fölé, az más kérdés, hogy így is új csúcsot állított fel. 

A legfontosabb magyar részvényindex  116 560 ponton fejezte be a tőzsdenapot. 

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25 milliárd forintot.

A blue chipek táborából egyedül a Richter árfolyama süllyedt, mégpedig mintegy 0,3 százalékkal, 10 200 forintra.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 200 HUF 0 / -0,29 %
Forgalom: 1 675 954 790 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legjobb formát a Magyar Telekom fogta ki. A távközlési részvény 1,1 százalékkal, 1838 forintra drágult. 

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 838 HUF 0 / +1,1 %
Forgalom: 912 850 854 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényeire sem lehetett panasz. Az olajpapír kurzusa 0,6 százalékkal, 3170 forintra erősödött.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 170 HUF 0 / +0,63 %
Forgalom: 4 564 313 522 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP záróára 0,2 százalékkal, 37 050 forintra nőtt, ami  szintén új rekord.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 37 050 HUF 0 / +0,22 %
Forgalom: 16 654 466 660 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi részvény közül a befektetők észrevették a BÉT részvényeit,

 melyek 7,1 százalékkal, egészen 7550 forintig vágtáztak. Már jó ideje a korábbi nagyságrendek fölött pörög a kereskedés a börzén, és remekül sikerült a tőzsdeüzemeltető harmadik negyedéve is.

BET részvény
BET részvény17:20:00
Árfolyam: 7 550 HUF 0 / +7,09 %
Forgalom: 11 503 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint enyhén gyengült a dollárral és az euróval szemben, míg például az angol font és a cseh korona ellenében erősödött. Az euró 385 forintnál, a dollár pedig 329,45 forintnál járt délután 5 körül a bankközi devizapiacon.   

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu