Folytatódott a menetelés, új rekordon az OTP és a BUX

Felemásan nyitottak az amerikai részvényindexek és vegyes teljesítményt nyújtottak az európai tőzsdék is szerdán, miután előző nap a Dow Jones új rekordjával búcsúzott a kereskedéstől a Wall Street. Az OTP és a BUX azonban a hét harmadik napján is folytatta a menetelést, ha egy kissé visszafogottabban is.

Az OTP és a BUX is új rekorddal búcsúzott a parkettől / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti börze zárása magasságában szerdán a Nasdaq 0,2 százalékos pluszban volt, míg a Dow és az S&P 500 enyhe mínuszban mozgolódott.

Európában a meghatározó tőzsdemutatók közül már egyedül a DAX volt a pozitív tartományban, nagyjából 0,8 százalékkal meghaladva keddi záróértékét. A többi index 1 százalék alatti veszteséget hozott össze reggel óta.

Ebben a környezetben a BUX ismét emelkedéssel búcsúzott a parkettől, igaz, csak a zárószakaszban, és akkor is csupán minimális mértékben, 0,12 százalékkal kerekedett keddi záróértéke fölé, az más kérdés, hogy így is új csúcsot állított fel.