OTP: röpködnek a csillagászati célárak, itt az újabb – tovább szárnyalhat a részvény

Kitart az OTP év eleji ralija, a nagybank részvényei egyik csúcsot döntik a másik után. Péntek reggel már 40 500 forint felett járt a kurzus, a kereskedés első órájában 0,7 százalékkal drágult a blue chip részvény. A jó hangulatot támogatja, hogy megékezett az idei harmadik céláremelés az OTP részvényeire.

Egyre magasabb célárak érkeznek az OTP részvényeire, a csúcson túl is nagy ralira van kilátás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az HSBC 37 500 forintról 46 550 forintra emelte árfolyam-várakozását, ami 15 százalékos hozamlehetőséget kínál a következő egy év során. A londoni székhelyű nagybank ezért továbbra is vételre ajánlja az első számú hazai bankpapírt.

Egymásra licitálnak az elemzők, röpködnek a csillagászati célárak az OTP részvényeire

Az HSBC friss célára a legmagasabb az összes közül, az elemzőházak újabban egymásra licitálnak az OTP kilátásait illetően.

A Citi a hét elején 43 900 forintra srófolta fel árfolyam-várakozását, a szintén amerikai Goldman Sachs pedig január közepén állt elő kereken 43 ezer forintos értékbecslésével.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 35 925 forint, 10 százalékkal alacsonyabb az aktuális kurzusnál.

Az OTP-t követő 13 bróker közül kilenc vételt, kettő-kettő pedig tartást, illetve eladást javasol.

Az OTP árfolyama kedden lépte át először a 40 ezer forintos szintet, 2026 első hónapjában 15 százalékkal drágult a papír. A legnagyobb magyar bank tőzsdei értéke már meghaladja a 11 270 milliárd forintot, ami a teljes hazai részvénypiac értékének 44 százaléka, Magyarország 2024-es GDP-jének 14 százaléka, és nagyságrendileg hasonló értéket képvisel, mint a hazai lakosság kezében lévő állampapír- vagy befektetésijegy-állomány.