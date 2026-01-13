Deviza
EUR/HUF386,4 -0,19% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF91,73 -0,18% RON/HUF75,91 -0,17% CZK/HUF15,91 -0,19% EUR/HUF386,4 -0,19% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF91,73 -0,18% RON/HUF75,91 -0,17% CZK/HUF15,91 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX117 554,37 +0,14% MTELEKOM1 850 -0,76% MOL3 196 0% OTP37 340 +0,24% RICHTER10 250 +0,49% OPUS551 -0,91% ANY7 740 0% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 352,18 +0,18% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 589,97 +0,24% BUX117 554,37 +0,14% MTELEKOM1 850 -0,76% MOL3 196 0% OTP37 340 +0,24% RICHTER10 250 +0,49% OPUS551 -0,91% ANY7 740 0% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 352,18 +0,18% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 589,97 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
OTP
BUX

OTP: úton a a 40 000 forintos csúcs felé

Gyengüléssel nyitott a magyar tőzsde. Az OTP és a Magyar Telekom árfolyama csökkent, a Mol és a Richter stagnált a becsengetést követően.
2026.01.13, 09:16
Frissítve: 2026.01.13, 09:20

A Nasdaq kivételével új csúcson zártak hétfőn a vezető amerikai indexek, Európában viszont vegyes start várható kedden reggel, miután ismét a geopolitikai feszültségek kerültek a középpontba.

20251105_bet_002_VZ
Fotó: Vémi Zoltán

A DAX minimális gyengülést mutat a nyitás előtti kereskedésben, míg a francia és brit tőzsdéken stagnálnak a főbb tőzsdemutatók. Az összeurópai Euro Stoxx 600 viszont enyhe emelkedést jelez. Az euró gyengült a dollárhoz mérten.

A befektetők most elsősorban a közel-keleti helyzet miatt aggódnak, miután Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot vetett ki az Iránnal üzleti kapcsolatban álló összes országra, a perzsa államban zajló tüntetések erőszakos leverésével indokolva a lépést. Korábban Washington légicsapást is kilátásba helyezett az iráni hatóságok brutális fellépésére tekintettel, a francia diplomáciai személyzet nélkülözhető része már el is hagyta állomáshelyét.

Frankfurtban azonban ettől függetlenül kedden ismét emelkedést várnak, az előző naphoz hasonlóan folytatva a DAX rekorddöntéseinek sorozatát. Az index már csak a New Yorkból érkező pozitív hírektől is lendületet kaphat, hiszen a Wall Streeten a befektetők láthatóan túltették magukat a jegybanki függetlenség esetleges csorbítása miatti aggodalmakon.

Remek hírrel indult a reggel Budapesten is, hiszen a KSH közzétette, az éves infláció decemberben 3,3 százalékra lassult, míg novemberhez képest csupán 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ergo már csak 0,3 százalékkal haladta meg az infláció a jegybanki célszámot.

A BUX mindezek dacára a hétfői szédületes rekordmagasságból kissé lejjebb ereszkedett becsengetéskor. A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 117 111 pontra csökkent.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül az előző napon hatalmas csúcsra futó OTP 0,4 százalékkal, 37 110 forintra gyengült. Kérdés, folytatja e kedden is a 40 000 forintos csúcs megközelítését az árfolyam.

OTP részvény
OTP részvény09:07:12
Árfolyam: 37 310 HUF +60 / +0,16 %
Forgalom: 311 924 140 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3196 forinton stagnált.

MOL részvény
MOL részvény09:05:45
Árfolyam: 3 196 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 10 211 658 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Szintén nem mozdult el hétfői 10 200 forintos záróáráról a Richter sem.

RICHTER részvény
RICHTER részvény09:06:35
Árfolyam: 10 250 HUF +50 / +0,49 %
Forgalom: 4 239 990 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom kurzusa pedig 0,6 százalékkal, 1852 forintra süllyedt.  

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:06:23
Árfolyam: 1 850 HUF -14 / -0,76 %
Forgalom: 5 504 630 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint érdekes módon erősödéssel kezdte a napot, pedig a javuló inflációs helyzet elvben közelebb hozza az első kamatvágás időpontját is.  Ennek ellenére az euró árfolyama 0,2 százalékkal 386,4 forint környékére ereszkedett.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu