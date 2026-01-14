Csúccsal nyitott a BUX, ma is erős a forint

A BUX a tegnapi történelmi csúcs felett nyitott, 118 989 ponton. Úgy látszik, mindig van feljebb a pesti parketten. A forint is erős szinteken mozog.

Csúcsdöntéssel indult a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában a hadiipar a tolóerő

Csökkenéssel zártak tegnap a tengerentúli indexek: a széles piacot leképező S&P 500 index, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt minimális mínuszban zárt.

Ma hajnalban Ázsiában folytatódott az emelkedés: a hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális pluszba kapaszkodott, míg

a hadiipari rali által fűtött japán Nikkei másfél százalékot pattant.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel, mérsékelt negatív korrekcióval indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: megint egy ígéretes nap

Az OTP 37 760 forintról startolt félszázalékos mínuszban. A bankrészvényre céláremelés érkezett. A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 17 elemzőből

A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 17 elemzőből 12 vételre,

3 tartásra,

2 eladásra javasolja a részvényt,

a medián célárfolyam 35 750 forint.