Csúccsal nyitott a BUX, ma is erős a forint
A BUX a tegnapi történelmi csúcs felett nyitott, 118 989 ponton. Úgy látszik, mindig van feljebb a pesti parketten. A forint is erős szinteken mozog.
Ázsiában a hadiipar a tolóerő
Csökkenéssel zártak tegnap a tengerentúli indexek: a széles piacot leképező S&P 500 index, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt minimális mínuszban zárt.
Ma hajnalban Ázsiában folytatódott az emelkedés: a hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális pluszba kapaszkodott, míg
a hadiipari rali által fűtött japán Nikkei másfél százalékot pattant.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel, mérsékelt negatív korrekcióval indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: megint egy ígéretes nap
- Az OTP 37 760 forintról startolt félszázalékos mínuszban. A bankrészvényre céláremelés érkezett. A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 17 elemzőből
- 12 vételre,
- 3 tartásra,
- 2 eladásra javasolja a részvényt,
a medián célárfolyam 35 750 forint.
A Mol 3316 forintról indult, ami bő 2 százalékos felpattanás.
A Richter 10 280 forinton nyitott, ami minimális csúszás.
A Magyar Telekom 1856 forinton indított, egyharmad százalékos pluszban.
A kispapírok közül a Masterplast pattant bő 1 százalékot.
Erős szinteken a forint
A vártnál magasabb inflációs adatok némileg hűtötték a kamatvágási várakozásokat, így erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyamában továbbra is 385-nél húzódik meghatározó támasz, míg 387,40-nál és 388,50-nál vannak fontos ellenállási szintek.
Tőzsdenyitáskor 386 közelében oszcillált az euró-forint.