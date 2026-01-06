Deviza
Csúcsra futott a BUX és az OTP, pofonba szaladt a forint

Pattant a Mol, az OTP, a Richter és a 4iG. Míg a Rába szinte szárnyalt. A forint a makroadatok nyomása alá került.
Faragó József
2026.01.06, 17:14
Frissítve: 2026.01.06, 17:16

Napközben a BUX  116 030 pontnál új rekordot állított be, majd 115 836 közelében zárt, ami bő 2 százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe jócskán felülmúlta a német DAX indexet. A forint megint kapott egy pofont, de még mindig erős szinteken mozog.

pesti parkett
Ritka erős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Még tart a Manduro-rali Amerikában 

A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt egyharmad százalékot emelkedett kedden délután. 

A rézárak új rekordmagasságokra emelkedtek: Londonban 13 ezer dollár fölé szúrt tonnánként. Köszönhetően a korlátlan kereslet és a szűk kínálat kombinációjának.

Pesti parkett: taroltak a blue chipek

Az OTP  36 680 forintnál zárt, ami bő másfél százalékos emelkedés. Napközben a

 bankrészvény 36 830 forintnál historikus csúcsra futott.

A Mol 3 148 forinton zárt, bő 5 százalékot pattanva a szerbiai hírekre.

A Richter 10 200 forinton zárt, bő 3 százalékot pattanva.

A Magyar Telekom  1 814 forinton zárt, ami minimális plusz. 

A 4iG 4 475 forinton zárta a napot, majd 4 százalékot emelkedve.

Nagy napja volt a Rábának, mely bő 20 százalékot ralizott.

Megint kapott egy pofont a forint

A reggeli minimális erősödés után délelőtt ismét gyengült a  forint: az euró-forint 385,4 közelébe emelkedett. 
Az Equilor elemzői szerint, 

a 384,40-384,80-as zónát érdemes figyelni, melynek szignifikáns áttörése adna erőteljes jelzést. 

Ez esetben 387,40-nél adódna a következő fontosabb ellenállási szint, melyet a 388,50-es szint követne. A volatilitás továbbra is magas maradhat az indikátorok alapján.

Délben 384,8 közelébe süllyedt a jegyzés, majd délután 385,4 fölé szúrt. Ezt követően újra erősödött a forint, s az euró-forint 384,8 közelében zárt.

Más szóval, egyelőre nem került sor fenti zóza szignifikáns áttörésére.

Kellemetlen meglepetésként hiány keletkezett az áru-külkereskedelmi mérlegben novemberben , amit főként az export visszaesése magyaráz - vélhetően az akkumulátorok kivitele esett vissza az előző év utolsó előtti hónapjában 

– kommentálta a forintgyengülést az Erste.

