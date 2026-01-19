A pancsovai bevásárlás fűtötte a Molt, délután visszaütött a forint
A BUX 122 ezer pont felett zárt, közel a múlt pénteken elért historikus csúcshoz. A pesti parkett vezető indexe a minimális korrekcióval is felülmúlta a lefelé csúszó német DAX indexet. A forint délelőtt gyengült, délután erősödött.
Amerikába pihennek a piacok
A tengerentúli tőzsdék ma zárva tartanak a Martin Luther King-emléknap miatt.
Pesti parkett: csak a Mol!
Az OTP 38 300 forint közelében zárt, közel félszázalékos mínuszban.
A Mol 3550 forint közelébe kapaszkodott, majd félszázalékos pluszt szedett fel. Az olajpapír piacát a szerbiai hírek fűtik.
Megvette a Mol a szerbiai NIS-t,
erről tájékoztatnak egybehangzóan szerbiai lapok, a hírt a szerb bányászati miniszter is megerősítette, majd a BÉT honlapján is közölték a szándéknyilatkozatot. Az amerikaiak jóváhagyására azonban még szükség van az adásvétel lezárásához.
A Richter 10 500 forintig jutott, ami minimális plusz.
A Magyar Telekom 1900 forint közelébe csúszott, félszázalékos mínuszban.
A 4iG bő 1 százalékot csúszott.
Szokatlanul nagy forgalommal jegyezték az MBH Bankot.
Említést érdemel, hogy az Akko és az Opus pattant pluszba.
Délelőtt kapott egy pofont a forint, de délután visszaütött
Múlt hét kedd óta folyamatos lecsorgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, azonban a 385-ös szint egyelőre nem sérült meg, onnan indult korrekció a mai kereskedésben.
Technikai alapon közelítve, azt lehet mondani, hogy
ha a 385,57-nál húzódó 30 napos mozgóátlag áttörése szignifikáns lesz,
akkor a következő napokban folytatódhat az emelkedés a 387,40-os, majd a 388,50-os ellenállási szintek irányába. Ráadásul az indikátorok is forinteladási jelzést adhatnak, ha a 30 napos mozgóátlag felett zár ma az árfolyam.
Hétfőn reggel tőzsdenyitás után hamar 386 fölé emelkedett az euró-forint, majd kisebb, 385,7-ig ható korrekciót követően 386,3 közelébe kapaszkodott a jegyzés. Itt azonban fordult a kocka, és
fél kettő körül meredek forinterősödés indult.
Három óra után már 385,57 közelében járt a kurzus. Jól láthatóan a korábban áttört technikai szint (30 napos mozgóátlag) visszatesztje vette kezdetét.
Az euró-forint tőzsdezáráskor 385,4 közelében mozgott.