A pancsovai bevásárlás fűtötte a Molt, délután visszaütött a forint

Említést érdemel, hogy az Akko és az Opus pattant pluszba.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Délelőtt kapott egy pofont a forint, de délután visszaütött

Múlt hét kedd óta folyamatos lecsorgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, azonban a 385-ös szint egyelőre nem sérült meg, onnan indult korrekció a mai kereskedésben.

Technikai alapon közelítve, azt lehet mondani, hogy

ha a 385,57-nál húzódó 30 napos mozgóátlag áttörése szignifikáns lesz,

akkor a következő napokban folytatódhat az emelkedés a 387,40-os, majd a 388,50-os ellenállási szintek irányába. Ráadásul az indikátorok is forinteladási jelzést adhatnak, ha a 30 napos mozgóátlag felett zár ma az árfolyam.