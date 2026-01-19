Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
NIS
tőzsde
Mol

A pancsovai bevásárlás fűtötte a Molt, délután visszaütött a forint

Halovány napon is volt ok az izgalomra. A pesti parketten ezúttal mindenki a Molra figyelt. A forint délelőtt gyengült, délután erősödött.
Faragó József
2026.01.19, 17:14
Frissítve: 2026.01.19, 17:48

A BUX 122 ezer pont felett zárt, közel a múlt pénteken elért historikus csúcshoz. A pesti parkett vezető indexe a minimális korrekcióval is felülmúlta a lefelé csúszó német DAX indexet. A forint délelőtt gyengült, délután erősödött.

pesti parkett
Volt már jobb nap is a pesti parketten, ahol ma a Mol volt az egyetlen nyerő  / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikába pihennek a piacok

A tengerentúli tőzsdék ma zárva tartanak a Martin Luther King-emléknap miatt.

Pesti parkett: csak a Mol!

Az OTP 38 300 forint közelében zárt, közel félszázalékos mínuszban.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 38 330 HUF 0 / -0,39 %
Forgalom: 12 489 956 750 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3550 forint közelébe kapaszkodott, majd félszázalékos pluszt szedett fel. Az olajpapír piacát a szerbiai hírek fűtik. 

Megvette a Mol a szerbiai NIS-t,

erről tájékoztatnak egybehangzóan szerbiai lapok, a hírt a szerb bányászati miniszter is megerősítette, majd a BÉT honlapján is közölték a szándéknyilatkozatot. Az amerikaiak jóváhagyására azonban még szükség van az adásvétel lezárásához.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 546 HUF 0 / +0,4 %
Forgalom: 3 719 361 314 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 10 500 forintig jutott, ami minimális plusz.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 500 HUF 0 / +0,29 %
Forgalom: 1 332 776 730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1900 forint közelébe csúszott, félszázalékos mínuszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 910 HUF 0 / -0,52 %
Forgalom: 278 774 758 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG bő 1 százalékot csúszott.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 215 HUF 0 / -1,17 %
Forgalom: 379 545 785 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Szokatlanul nagy forgalommal jegyezték az MBH Bankot.

 MBHBANK részvény
MBHBANK részvény17:20:00
Árfolyam: 3 210 HUF 0 / +0,63 %
Forgalom: 254 917 460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Említést érdemel, hogy az Akko és az Opus pattant pluszba. 

Délelőtt kapott egy pofont a forint, de délután visszaütött

Múlt hét kedd óta folyamatos lecsorgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, azonban a 385-ös szint egyelőre nem sérült meg, onnan indult korrekció a mai kereskedésben. 

Technikai alapon közelítve, azt lehet mondani, hogy 

ha a 385,57-nál húzódó 30 napos mozgóátlag áttörése szignifikáns lesz, 

akkor a következő napokban folytatódhat az emelkedés a 387,40-os, majd a 388,50-os ellenállási szintek irányába. Ráadásul az indikátorok is forinteladási jelzést adhatnak, ha a 30 napos mozgóátlag felett zár ma az árfolyam.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hétfőn reggel tőzsdenyitás után hamar 386 fölé emelkedett az euró-forint, majd kisebb, 385,7-ig ható korrekciót követően 386,3 közelébe kapaszkodott a jegyzés. Itt azonban fordult a kocka, és 

fél kettő körül meredek forinterősödés indult.

Három óra után már 385,57 közelében járt a kurzus. Jól láthatóan a korábban áttört technikai szint (30 napos mozgóátlag) visszatesztje vette kezdetét.

Az euró-forint tőzsdezáráskor 385,4 közelében mozgott.

