Történelmi csúcsra futott a BUX és az OTP, fordulatot érlel a forint
A BUX historikus csúcsra futott 128 992 pontnál, majd 128 076 pont közelében zárt, minimális mínuszban. A pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet. A forint piacán fordulatot érlel a mai korrekció.
Amerikában lejtőre került a tech szektor
Beadták a Microsoftot, miután a vártnál többet költ a mesterséges intelligenciára. Ennek nyomán
a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot esett.
A széles piacot leképező S&P 500 is majd másfél százalékot csúszott, és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is szánkázott kétharmad százalékot.
Pesti parkett: csúcsra futott a BUX és az OTP
Az OTP 40 250 forinton zárt, negyedszázalékos mínuszban. Ám napközben 40 640 forintnál historikus rekordot ért el.
A Mol 3902 forinton zárt, majd másfél százalékos pluszban.
A Richter 10 610 forinton zárt, közel 2 százalékot csúszva.
A Magyar Telekom 1970 forinton zárt, ami másfél százalékos mínusz.
Fordulat érik a forintpiacon
Fordulat érik az euró-forint árfolyamában. Bár a jegyzés az elmúlt napokban párszor a 380-as szint alá szúrt, a támasz egyelőre kitartott.
A mai korrekcióval közel került a jegyzés a 381,90-os ellenálláshoz.
Ennek áttörése esetén 384 közelében húzódna a következő erősebb tartomány.
Tőzsdezáráskor 381,70 közelében jegyezték az euró-forintot.