Történelmi csúcsra futott a BUX és az OTP, fordulatot érlel a forint

A BUX historikus csúcsra futott 128 992 pontnál, majd 128 076 pont közelében zárt, minimális mínuszban. A pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet. A forint piacán fordulatot érlel a mai korrekció.

Délután már csak a Mol bírta az iramot a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában lejtőre került a tech szektor

Beadták a Microsoftot, miután a vártnál többet költ a mesterséges intelligenciára. Ennek nyomán

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot esett.

A széles piacot leképező S&P 500 is majd másfél százalékot csúszott, és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is szánkázott kétharmad százalékot.

Pesti parkett: csúcsra futott a BUX és az OTP

Az OTP 40 250 forinton zárt, negyedszázalékos mínuszban. Ám napközben 40 640 forintnál historikus rekordot ért el.